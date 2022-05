Air Montenegro uspostavio saradnju sa EYCA timom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorska nacionalna avio-kompanija Air Montenegro uspostavila je saradnju sa projektnim timom Evropske omladinske kartice (EYCA), koja će uticati na poboljšanje standarda mladih ljudi u Crnoj Gori.

Iz avio-kompanije su saopštili da će ta saradnja omogućiti svim korisnicima EYCA kartice u Crnoj Gori i Evropi da ostvare popust od deset odsto na kupovinu karata na svim letovima Air Montenegra, koji se primjenjuje na raspoloživu tarifu.

„Na taj način, zajedničkim snagama se kreiraju prilike i mogućnosti za poboljšanje mobilnosti mladih ljudi, ali i promociju Crne Gore kao turističke destinacije“, navodi se u saopštenju avio-kompanije.

Ministar sporta i mladih, Vasilije Lalošević, kazao je da je jedan od osnovnih ciljeva programa Evropska omladinska kartica upravo podsticanje mobilnosti kod mladih kako na regionalnom, tako i na evropskom nivou.

„Zadovoljstvo mi je što se našem EYCA timu priključila društveno odgovorna kompanija Air Montenegro, koja će mladima omogućiti nove prilike za širenje ličnih horizonata, stimulišući tako njihovu kreativnost i interakciju u multikulturalnom društvu“, rekao je Lalošević.

On smatra da mobilnost treba da postane norma, a ne izuzetak kako bi se poboljšali izgledi za život svakog mladog pojedinca u Crnoj Gori.

Iz Air Montenegra su poručili da im je zadovoljstvo što, kroz saradnju sa EYCA timom, podstiču mlade ljude da, uz povoljnosti koje pruža EYCA kartica, još više putuju i otkrivaju nove destinacije.

Vršiteljka dužnosti izvršne direktorice Air Montenegra, Dragana Frantov Nikolić, kazala je da ta kompanija sa posebnom pažnjom radi na sprovođenju aktivnosti koje bi doprinijele poboljšanju položaja mladih, posebno onih koji često putuju u inostranstvo zbog studija ili dodatnog usavršavanja.

„Drago nam je da je naša kompanija prepoznata kao partner u programu od kojeg mlade generacije zaista imaju velike benefite“, saopštila je Frantov Nikolić.

Direktor nevladine organizacije (NVO) Centar za omladinsku edukaciju, Jugoslav Radović, rekao je da su veoma ponosni na činjenicu da u okviru tog društveno odgovornog programa za partnere imaju i nacionalnu avio-kompaniju Air Montenegro.

„Smatram da svi zajedno možemo kreirati kvalitetniji životni ambijent za mlade ljude i da kroz ovakve inicijative dugoročno vodimo računa o njihovim interesima. EYCA zajednica u Crnoj Gori broji više od 25 hiljada mladih ljudi i naš zadatak je da im u budućnosti omogućimo još više povoljnosti“, naveo je Radović.

Da bi mladi ljudi ostvarili popust, neophodno je da posjeduju EYCA karticu, fizičku ili digitalnu, da je validna kako u trenutku ispunjavanja zahtjeva za benefit, tako i na datum/e putovanja i da popune jednostavan korisnički formular za kupovinu karte putem putem kompanijskog sajta. Popust se obračunava na tarifu koja je sastavni dio cijene karte, bez pripadajućih taksi.

Iz kompanije Air Montenegro su poručili da su otvoreni za takve i slične inicijative koje će doprinijeti još kvalitetnijem društvenom životu mladih u Crnoj Gori.

