Air Montenegro prvi put poletio za Pariz

Podgorica, Pariz, (MINA-BUSINESS) – Nacionalni avio-prevoznik, Air Montenegro, prvi put je sa podgoričkog aerodroma poletio direktno za Pariz.

Crnogorski ambasador u Francuskoj, Ivan Ivanišević, kazao je Televiziji Crne Gore, koja je bila na promotivnom letu, da je otvaranjem ove linije sagrađen most između dvije zemlje.

“Jako je bitno da vratimo onaj osjećaj stabilnosti, pouzdanosti, sigurnosti, da je Crna Gora destinacija koja će moći da pruži sve ono na šta su Francuzi od nas tradicionalno navikli, a to je i zadovoljstvo i gostoljubivost”, kazao je Ivanišević, prenosi portal RTCG.

Direktan let Podgorica-Pariz, odnosno do aerodroma Šarl de Gol, ponovo je uspostavljen nakon dvije i po godine.

Putnici koji budu željeli da idu u Pariz, ili oni iz glavnog grada Francuske u Podgoricu, neće više morati da presijedaju.

Vršiteljka dužnosti direktorica Air Montenegra, Dragana Frantov Nikolić, rekla je da je direktna avio-dostupnost jako važna za privredu Crne Gore.

“Združeno radimo na tome da kroz direktnu avio-dostupnost Crne Gore omogućimo i ekonomski razvoj sa Francuskom, kao i dolazak što većeg broja turista iz te zemlje”, kazala je Frantov Nikolić.

Direktorica platforme na Šarl de Golu, Perina Duglet, smatra da uspostavljanje direktnog leta između glavnih gradova Crne Gore i Francuske nije značajno samo za države, nego i aerodrome.

“Poslije dvije teške godine mi smo jako srećni što smo dočekali novu liniju na Šarl de Golu, jer je jako bitno za saobraćaj i turizam. Tako da su ovo predivne vijesti za sve”, kazala je Duglet.

U aprilu iz Podgorice do Pariza Air Montenegro letjeće dva puta sedmično, a od maja četiri.

Direktan let uspostavljen je i sa Lionom i Cirihom, a uskoro će se direktno letjeti i u Nant i Prag.

