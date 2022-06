5G važan segmenat u izgradnji digitalne ekonomije i društva

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Mobilne komunikacione mreže pete generacije (5G) predstavljaju jedan od najvažnijih segmenata u izgradnji digitalne ekonomije i društva u narednoj deceniji, saopštila je sekretarka Odbora udruženja ICT-a Privredne komore (PKCG), Nada Rakočević.

“Imajući u vidu potencijalni uticaj 5G mreža na praktično sve sfere ljudskog djelovanja, na njihov razvoj, osim potreba i zahtjeva individualnih korisnika, od posebne važnosti su budući digitalni poslovni modeli u privrednom i javnom sektoru”, kazala je Rakočević na događaju pod nazivom 5G – autoput digitalane transformacije.

Taj događaj su, u okviru Digitalnog dana, organizovale Privredna komora (PKCG) i Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP).

Izvršni direktor EKIP-a, Darko Grgurović, podsjetio je da je sami proces 5G počeo prije deset godina, kada su TV emiteri napustili taj frekventni opseg i dali ga mobilnim operatorima.

“Sigurno ćemo narednih deset godina raditi na razvoju punog kapaciteta 5G. To je toliko kompleksna oblast da je riječ o zadatku cijelog društva – države, regulatora, operatora i privrede kako bi 5G ostvario puni potencijal u Crnoj Gori i kako bismo imali pune benefite od njegove upotrebe”, kazao je Grgurović.

Pomoćnik izvršnog direktora i rukovodilac Sektora za radiokomunikacije u EKIP-u, Boris Jevrić, rekao je da je aukcija spektra sprovedena krajem prošle godine i omogućila operatorima da učine dostupnim 5G servise i prije nego što pionirski 5G opsezi postanu dostupni.

Operator Crnogorski Telekom je upotrebom tehnike DSS-a u opsegu 2100 MHz učinio 5G komercijalno dostupnim servisom u martu ove godine u Podgorici, a uskoro se to može očekivati i u ostalim opštinama u Crnoj Gori. Operatori One Crna Gora i Mtel su takođe najavili skoro puštanje 5G servisa njihovim korisnicima.

Aukcija pionirskih 5G opsega koju EKIP planira da sprovede do kraja godine, odnosno dodjela spektra iz opsega 700 MHz, 3600 MHz i 26 GHz će omogućiti operatorima da implementiraju 5G mreže i isporuče 5G servise u punom kapacitetu već početkom iduće.

Izvršni direktor Crnogorskog Telekoma, Stjepan Udovičić, naveo je da 5G mreža donosi veću brzinu prenosa i da je ta kompanija testirala 5G na opsegu 3600 MHz i ostvarila brzine preko jednog Gb/s.

“Mreža će biti puno brža nego što je danas i doprinijeće razvoju aplikacija kojima će takva brzina biti potrebna. Onaj ko bude imao ideju za razvoj aplikacija koja će unapređivati živote biće ispred konkurencije. Nebo je granica: koliko si kreativan u razvoju aplikacija toliko ćeš biti uspješan”, poručio je Udovičić.

On je dodao da će 5G doprinijeti internetu stvari, što znači da će se mnogo više uređaja povezivati na mrežu, što će omogućavati nove vrijednosti za industriju i korisnike.

Udovičić je saopštio da je 5G velika tema u EU i da su aspiracije da se do 2025. u EU uspostavi takozvano gigabitno društvo, a da se do 2030. ostvari pokrivenost svih naseljenih mjesta tom mrežom.

“Sa 5G ćemo postići puno veću propusnost u mrežama, zadovoljstvo korisnika, a dodatna vrednost će biti razvijanje usluga na tim brzim mrežama za poboljšanje kvaliteta života. Hirurški zahvati će moći na daljinu da se obavljaju, što će biti značajno za pacijente i po pitanju cijene koštanja za takvu uslugu. Formiraće se nove industrije koje će pokretati našu ekonomiju u narednih pet do deset godina”, saopštio je Udovičić.

On je dodao da će za 5G biti potrebna mnogo veća gustina baznih stanica.

Udovičić je ocijenio da je Crna Gora relativno mala država i da je kapitalizacija spektra u 5G upitna. On smatra da je mnogo bolje za ekonomiju da se spektar dodijeli po niskoj cijeni, a da država propiše zahtijeve po pitanju brzine izgradnje i dostupnosti 5G mreže i servisa.

Menadžer u biznis segmentu kompanije One Crna Gora, Davor Jovićević, kazao je da spremno dočekuju aukciju spektra najavljenu za drugu polovinu godine, te da planiraju plasman novih servisa. Prema njegovim riječima, na testovima su postignute rekordne brzine reda veličine 1,6 Gb/s.

“5G donosi, pored aplikativnih primjena, automatizaciju uređaja, mnogo veće brzine prenosa podataka, oko deset puta nego 4G, bežičnu brzinu približnu optičkim mrežama i više povezanih uređaja do čak milion na kvadratni kilometar. Neće biti zagušenja. 5G predstavlja ekosistem i akcenat je na privredi, jer bez usluga nema razvoja. Najveće kompanije u svijetu za 5G nijesu mobilni operatori već IT kompanije sa idejama kako da iskoriste ovu mrežu”, saopštio je Jovićević.

Rukovodilac Službe za razvoj digitalnih servisa u Mtelu, Dušan Radusinović, smatra da se sa 5G dešava revolucija sa akcentom na industriju i građane.

“Pored značajnog unapređenja mreže, 5G će odigrati ključnu ulogu u razvoju novih mogućnosti i primjeni naprednih servisa putem mobilnih mreža”, kazao je Radusinović.

On je naveo da 5G donosi brži mobilni internet, povećanje kapaciteta u urbanim i ruralnim sredinama, ubrzava razvoj pametnih domova i gradova, unapređuje zdravstvo, poljoprivredu, saobraćaj i automatizuje industrijskih procesa.

“Izdvajamo dva projekta za koje smatramo da će svi građani u Crnoj Gori biti u mogućnosti da osjete sjajne benefite koje im pruža 5G mreža: telemedicina, odnosno operacije na daljinu, mogućnost online pregleda, daljinsko praćenje stanja pacijenata i dobijanje potrebnih zdravstvenih parametara u realnom vremenu, i Smart Home, čiji je ključni cilj omogućiti optimizaciju korišćenja električne energije i olakšati svakodnevni život korisnicima”, saopštio je Radusinović.

