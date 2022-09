Žugić: Sa zadovoljstvom sam privatio predlog da budem guverner

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Guverner Centralne banke (CBCG), Radoje Žugić, saopštio je da je sa zadovoljstvom prihvatio predlog predsjednika države, Mila Đukanovića, da ponovo bude na čelu vrhovne monetarne institucije i dodao da bi poslanici to trebalo da podrže.

„Sa posebnim zadovoljstvom sam prihvatio predlog predsjednika, jer to smatram krunom uspjeha koji sam postigao zajedno sa mojim timom“, kazao je Žugić na konferenciji za novinare povodom isteka njegovog mandata i prezentacije rezultata u prethodnom šestogodišnjem periodu.

Na pitanje da li očekuje podršku poslanika, Žugić je odgovorio da bi trebalo da je bude, ali da je stvar na njima.

„Predlog je učinjen, a politika radi svoj dio posla. Ko poštuje objektivne ocjene, vjerovatno će glasati, ali ako idemo samo na politiku, onda nijesam siguran“, kazao je Žugić.

On je dodao da nije opterećen glasanjem u parlamentu i da radi sve da sačuva svoju i reputaciju CBCG, kao i sjajne saradnike.

„Cilj mi je da sačuvam svoje prijatelje i porodicu od onih koji plasiraju potpuno neutemeljene informacije“, poručio je Žugić.

Prema njegovim riječima, član 49 Zakona o CBCG propisuje da se guverner može birati najviše dva puta uzastopno.

„Prostor zakonski postoji i stigao je predlog od predsjednika države potpun utemeljen na Zakonu o CBCG“, naveo je Žugić.

Na pitanje da li lično smatra da je zaslužio novi mandat, s obzirom na to da postoje pritužbe na njegov rad dok je bio na čelu Fonda penzijskog i invalidskog osigiranja (PIO) i Ministarstva finansija, kao i na nepotizam u CBCG, Žugić je odgovorio da ne zna ni za jednu aferu iz Fonda PIO i Ministarstva finansija.

„CBCG je po meni kadrovski najjača institucija u Crnoj Gori. Svi konkursi su bili validirani sa četiri komisije i prošli su najbolji“, rekao je Žugić.

Na pitanje koliko je među njima članova njegove uže i šire porodice, kumova i prijatelja, Žugić je odgovorio da je tamo samo jedan član, a da je drugi otišao nedavno.

„Samo jedan je tamo i nijesam ga ja primio, moj potpis nije na dokumentu“, saopštio je Žugić.

On je poručio i da u CBCG ne stanuje politika, niti da vrhovna monetarna institucija radi selektivno, pa ni kad je u pitanju Prva banka.

„Pitajte bankare i svi će vam reći da sve banke imaju jednak tretman i punu zaštitu u liniji sa zakonom. To su po meni pokušaji politizacije jedne profesionalne istitucije i kadra koji je najbolji u Crnoj Gori. U CBCG nema selektivnosti ni politike. Ako ima neko neki dokaz, neka daju tužilaštvu, biće mi zadovoljstvo da odgovorim“, rekao je Žugić.

On je negirao i bilo kakvu umiješanost u malverzacije sa Abu Dabi fondom, napominjući da ni na jednom dokumentu nema njegovog potpisa.

„Radoje Žugić kao ministar finansija nije imao učešća, niti potpisa u tom dijelu. Ni govora o bilo kakvom mom ućešću oko manipulacija sa Abu Dabi fondom“, naveo je Žugić.

Odgovarajući na pitanje da li je Crnoj Gori potreban aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom, Žugić je kazao da je stav CBCG da je državi potreban aranžman u nekoj formi sa tom institucijom, isključivo iz razloga što je na rashodnoj strani budžeta iskreirano toliko troškova koje se moraju finansirati, ne iz tekućih javnih prihoda, već iz zaduženja.

Žugić je, govoreći o poslovanju CBCG u prethodnom periodu, saopštio da je institucija pravovremeno i adekvatno reagovala sa 11 paketa mjera u vrijeme pandemije, u znak podrške ekonomiji, građanima i očuvanju stabilnosti i otpornosti bankarskog sektora.

„Danas imamo geopolitičke probleme i dnevno pratimo sve ono što može da ugrozi naš bankarski sistem. Danas je bankarski sistem u najvećem dijelu ključnih indikatora na istorisjkom maksimumu i sa pozitivnim trendovima“, tvrdi Žugić.

Pored rasta aktive i depozita, najvažniji je rast kreditne aktivnosti.

„Mi smo u prvih osam mjeseci ove godine imali 923,5 miliona EUR kreditne podrške realnoj elonomiji i stanovništvu. To je u odnosu na prošlu godinu veće 37 odsto, u odnosu na 2020. 73 odsto i u odnosu na 2019. u nivou od 26 odsto“, precizirao je Žugić.

On je zaključio da u CBCG prate da ne dođe do ekspanzije kreditne aktivnosti, kako se ne bi ponovila kriza iz 2008. godine.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS