Žugić na godišnjem sastanku BIS-a

Podgorica, Bazel, (MINA-BUSINESS) – Guverner Centralne banke (CBCG), Radoje Žugić, prisustvovao je u Bazelu na godišnjem sastanku Banke za međunarodna poravnanja (BIS) na kojem se, između ostalog, razgovaralo o upravljanju rizicima u vezi sa kripto imovinom i digitalnim finansijama.

Iz CBCG su kazali da se na godišnjim sastancima BIS-a, kojima prisustvuju guverneri centralnih banaka i predstavnici međunarodne finansijske zajednice, razmatraju aktuelne teme iz oblasti bankarstva i finansija.

„Na junskom sastanku su razmatrani glavni zaključci godišnjeg ekonomskog izvještaja BIS-a, a održana je i posebna sesija na temu upravljanja rizicima u vezi sa kripto imovinom i digitalnim finansijama“, navodi se u saopštenju.

Guverneri su diskutovali o iskustvima centralnih banaka, kao i o mogućnostima intenziviranja međunarodne saradnje u ovim oblastima.

Kao najstarija međunarodna finansijska institucija, BIS podstiče međunarodnu monetarnu i finansijsku saradnju i posreduje u finansijskim transakcijama između centralnih banaka.

