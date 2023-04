Znakovi oporavka u eurozoni podigle cijene nafte prema 82 USD

London, Njujork, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte porasle su u petak na međunarodnim tržištima prema 82 USD budući da su ulagače ohrabrili znakovi oporavka ekonomije eurozone, potisnuvši u drugi plan zabrinutost zbog izglednog podizanja američkih kamatnih stopa.

Na londonskom tržištu cijena barela je nakon podne bila viša 70 centi nego na zatvaranju trgovine u četvrtak i iznosila je 81,8 USD. U gotovo istom je iznosu porasla i na američkom tržištu gdje se barelom trgovalo po 78,11 USD.

Tržišta su ove sedmice pritisnula nagađanja da će američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed) u maju ponovo podići kamatne stope, što bi moglo zakočiti ekonomiju i potražnju za naftom.

Očekuje se da će i američka i centralna banka eurozone u prvoj sedmici maja podići kamatne stope kako bi obuzdale tvrdokorno visoku inflaciju.

Strah od recesije i slabije potražnje za gorivom u SAD-u raspirili su u četvrtak podaci koji su pokazali blagi rast broja zahtjeva za isplatom naknada za nezaposlenost u prošloj sedmici.

U petak se raspoloženje popravilo nakon što je izvještaj S&P Globala pokazao da je privreda eurozone ubrzala u aprilu, oslonjena na uslužni sektor koji je nadoknadio pad u industriji.

„Čini se da se privreda trenutno oporavlja od slabe zime, ali i dalje zabrinjava slaba industrija koja koči oporavak”, stoji u analizi ING Economicsa.

Podršku cijenama pruža i najava Organizacije zemalja-izvoznica nafte (OPEC) i njenih saveznica da će od maja do kraja godine dodatno smanjiti snabdjevanje kako bi uravnotežili tržište, s obzirom na moguće slabljenje potražnje ovog ljeta.

Trgovce ohrabruje i oporavak privrede i potražnje u Kini nakon ukidanja strogih mjera suzbijanja covida.

OPEC zbog vjerskog praznika u muslimanskom svijetu nije objavio cijenu barela korpe nafte svojih članica. U srijedu iznosila je 84,11 USD.

