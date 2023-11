Znaci slabije američke potražnje spustile cijene nafte

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte pale su u srijedu na međunarodnim tržištima ispod 82 USD pod pritiskom slabljenja potražnje u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) koje su prevagnule nad pojačanom ekonomskom aktivnošću u Kini.

Na londonskom tržištu cijena barela je bila niža 69 centi i iznosila je 81,78 USD. Na američkom tržištu barelom se trgovalo po 78 centi nižoj cijeni, od 77,48 USD, prenosi SEEbiz.

Trgovce su u srijedu zaokupili podaci o proizvodnji i potražnji u SAD-u.

Udruženje proizvođača obavijestilo je Američki institut za naftu (API) da su zalihe sirove nafte i benzina porasle prošle sedmice, rekli su neimenovani tržišni izvori, što bi signaliziralo slabiju potražnju.

Američka vlada objaviće podatke tokom dana, nakon prošlosedmične pauze zbog ažuriranja sistema.

Pauza je prouzrokovala neizvjesnost u procjenama ponude i potražnje i otežala odlučivanje o ulaganjima, objašnjava John Evans iz brokerske kuće PVM.

On smatra da postoji mogućnost da je uteg cijenama bilo i snabdijevanje, kao i da kompanije u SAD-u “vjerovatno” proizvode naftu rekordnim tempom.

U takvom okruženju su pojačane aktivnosti u kineskoj ekonomiji u oktobru i neočekivano snažan rast prometa u maloprodaji pali u drugi plan.

Zapad u međuvremenu istražuje nove mogućnosti za ograničavanje cijena ruske nafte na 60 USD.

Financial Times objavio je u srijedu, pozivajući se na neimenovane izvore, da bi Danska po planovina EU-a trebalo u moreuzima u Baltičkom moru da sprovoditi inspekcije i po potrebi blokira tankere koji prevoze skuplje ruske barele, iako još nije poznato kako bi obavljala te zadatke.

Pomorski stručnjaci upozoravaju da bi blokada komercijalnih brodova predstavljala kršenje osnovnih međunarodnih pomorskih zakona, uključujući Konvenciju UN-a o zakonu na moru.

Oni navode da Danska smije zaustaviti brod samo ako predstavlja očiglednu prijetnju.

Organizacija zemalja-izvoznica nafte odvojeno je objavila da je barel korpce nafte njenih članica u utorak poskupio 1,39 USD na 85,47 USD.

