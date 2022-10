Značajno unapređenje liderskih i menadžerskih znanja i vještina

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Upravljačke i liderske vještine su jako značajne i trebalo bi da budu ključni preduslov u javnoj administraciji i državnim preduzećima, ocijenio je novoimenovani ambasador Njemačke u Crnoj Gori, Peter Felten.

On je na sastanku sa predsjednikom Asocijacije menadžera Crne Gore (AMM), Budimirom Raičkovićem, pozitivno ocijenio aktivnosti te organizacije.

Felten je, kako je saopšteno iz AMM-a, dodao da će Njemačka i dalje pružati podršku Crnoj Gori na putu ka EU.

Raičković je upoznao Feltena sa desetogodišnjim radom i razvojem crnogorske liderske i menadžerske organizacije.

„Posebno je apostrofirao zalaganja Asocijacije menadžera za još snažnijom profesionalizacijom i depolitizacijom na svim poljima djelovanja, naročito u oblasti upravljanja preduzećima u državnom vlasništvu, koja su generator i od presudnog značaja za crnogorsku ekonomiju“, navodi se u saopštenju.

Raičković je istakao da Asocijacija menadžera snažno podržava pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji (EU), kao i potrebu da se kroz podizanje konkurentnosti ekonomije približimo evropskim standardima.

„Pri tome će nam jako biti bitno da poseban fokus stavimo na unapređenje ljudskih resursa i takozvanu reindustrijalizaciju, kako bi smanjili izuzetno visoku uvoznu zavisnost“, dodaje se u saopštenju.

Raičković je Feltena upoznao sa tim da će se u srijedu održati konstitutivna sjednica CEO Foruma koji je okupio najeminentnije crnogorske i strane top menadžere iz različitih oblasti i privrede.

„Sagovornici su saglasni da Njemačka, kao snažna ekonomija, svojim savjetima i preporukama može pomoći i Crnoj Gori u pronalaženju kvalitetnih rješenja za prevazilaženje ekonomskih izazova. Takođe, sistem crnogorskog obrazovanja još snažnije treba da bude povezan sa realnim sektorom, kako bi zajednički kreirali kadar potreban crnogorskoj privredi i njenom razvoju“, rekli su iz AMM.

Na sastanku je zaključeno da će Ambasada Njemačke i Asocijacija menadžera u narednom periodu raditi na osmišljavanju i realizaciji aktivnosti koje će prvenstveno biti usmjerene na još bolje povezivanje poslovne zajednice i menadžera.

