Značajna sredstva za unapređenje organizovanih avionskih dolazaka i razvoj MICE turizma

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna turistička organizacija (NTO) raspisala je javne pozive za podnošenje zahtjeva za dobijanje podrške za razvoj MICE turizma i za unapređenje organizovanih avionskih dolazaka putem zajedničke marketing kampanje sa turoperatorima.

Ukupna planirana sredstva koja će NTO opredijeliti za mjere programa kod kojih je nosilac realizacije iznose 610,29 hiljada EUR.

Vlada je usvojila Program podsticajnih mjera u oblasti turizma za ovu godinu. Program uključuje pet mjera podrške od kojih je za dvije mjere nosilac realizacije NTO.

Javni pozivi za podršku za razvoj MICE turizma i za unapređenje organizovanih avionskih dolazaka putem zajedničke marketing kampanje sa turoperatorima, objavljeni su na linku https://www.montenegro.travel/program-podsticajnih-mjera.

“Mjera Podrška za unapređenje organizovanih avionskih dolazaka putem zajedničke marketing kampanje sa turoperatorima namijenjena je turoperatorima koji realizuju redovne letove ka Crnoj Gori sa emitivnih tržišta: Velike Britanije, Njemačke, Švajcarske, Francuske, Poljske, Danske, Švedske, Norveške, Finske i Italije”, navodi se u saopštenju.

Cilj te mjere je, kako se precizira, podizanje svijesti o Crnoj Gori kao atraktivnoj turističkoj destinaciji na navedenim tržištima, targetiranjem potencijalnih turista kroz zajedničke marketing kampanje, povezane sa programima turoperatora za Crnu Goru.

“Cilj podsticajne mjere Podrška za razvoj MICE turizma je dalji razvoj MICE turizma, unapređenje MICE kapaciteta u skladu sa standardima Crnogorskog kongresnog biroa, veći stepen iskorišćenosti kapaciteta u pred i postsezoni i promocija Crne Gore kao MICE destinacije”, navodi se u saopštenju.

U okviru te mjere predviđene su četiri oblasti podrške i to za unapređenje kapaciteta za MICE turizam, podrška u organizaciji međunarodnih događaja u Crnoj Gori, podrška u organizovanju studijskih posjeta organizatora MICE događaja (hosted buyers) i podrška u podnošenju kandidatura za organizovanje međunarodnih kongresa u Crnoj Gori.

Ministarstvo turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera nosilac je realizacije preostale tri mjere programa, i to podrške organizovanju manifestacija/festivala, unapređenja ponude i podizanje kvaliteta usluga u ruralnom turizmu, kao i razvoja održivih turističkih proizvoda i usluga koji obogaćuju turističku ponudu u kulturnom, sportsko – rekreativnom i avanturističkom turizmu.

Javni pozivi za te mjere mogu se preuzeti sa sajta Ministarstva.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS