Značajna saradnja s Italijom u borbi protiv svih oblika finansijskog kriminala

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Međunarodna saradnja i razmjena iskustava sa Generalnom komandom finansijske policije (Guardia di Finanza) Italije, je od ključnog značaja za dalji razvoj Crne Gore u borbi protiv svih oblika finansijskog kriminala, ocijenjeno je na sastanku u Ministarstvu finansija.

Državna sekeretarka u Ministarstvu Jovana Nišavić i generalna direktorica Direktorata za poreski i carnski sistem, Biljana Peranović, sastale su se sa članovima italijanske delegacije koji su dio Guardia di Finanza i ambasadorkom Italije u Crnoj Gori Andreinom Marselom.

„Na sastanku se govorilo o jačanju saradnje sa finansijskom policijom Italije, sa ciljem da se Crna Gora podrži u stvaranju efikasnije Poreske uprave (PU) koja će biti na nivou evropskih standarda, u skladu sa opredjeljenjem Vlade ka EU integracijama“, navodi se u saopštenju.

Takođe, govorilo se o mogućnostima za obuku crnogorskog kadra na prestižnoj italijanskoj akademiji.

