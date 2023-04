Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora će, prema očekivanjima Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), nastaviti rast u ovoj godini, pri čemu postoji značajan potencijal za povećanje proizvodnje energije iz obnovljivih izvora, poboljšanje infrastrukture i razvoj ICT sektora.

Šef Kancelarije EBRD u Crnoj Gori, Remon Zakaria, kazao je da postoji značajan potencijal za povećanje proizvodnje obnovljive energije, posebno ako postoji pravo regulatorno okruženje za podsticanje privatnih investicija.

“Ovo ne samo da bi podržalo ekonomsku aktivnost, već i podržalo Crnu Goru na njenom putu ka dekarbonizaciji i ekološkoj održivosti”, rekao je Zakaria u intervjuu agenciji Mina-business.

Dodatno, sa pojačanim fokusom na poboljšanju saobraćajnih veza, Crna Gora bi mogla da diversifikuje ekonomiju dalje od sezonskog turizma „sunce, pijesak i more“, omogućavajući više ekonomskih aktivnosti tokom cijele godine u ovom sektoru koji već predstavlja važan izvor bruto domaćeg proizvoda (BDP).

“Konačno, ICT sektor, koji trenutno predstavlja četiri do pet odsto BDP-a, ima veliki potencijal da doprinese daljem ekonomskom razvoju i diversifikaciji privrede”, ocijenio je Zakaria.

U najnovijim prognozama, EBRD predviđa rast crnogorske privrede od 3,3 odsto u ovoj godini.

“Očekujemo da će sve ekonomije Zapadnog Balkana, uključujući Crnu Goru, nastaviti da rastu u ovoj godini. Međutim, rast će vjerovatno biti slabiji u odnosu na prošlu godinu jer makroekonomsko okruženje na domaćem i globalnom nivou ostaje nepovoljno. Izgledi su obilježeni posebno velikom neizvjesnošću sa značajnim rizicima”, rekao je Zakaria.

On je naveo da se očekuje da se impuls potrošnje smanji kako visoke cijene dodatno narušavaju raspoložive prihode, dok će se očekivano usporavanje globalnog rasta preliti na Crnu Goru kroz turizam, trgovinu i investicione veze.

“Prošlogodišnji snažan učinak sektora ugostiteljstva i sve veća diverzifikacija crnogorskih turista daje nam povjerenje u predstojeću ljetnu turističku sezonu, koja još ima prostora za oporavak jer je broj stranih posjetilaca u prošloj godini ostao ispod rekordnog nivoa iz 2019. godine”, naveo je Zakaria.

On je, ocjenjujući ekonomsku situaciju u ovoj godini, kazao da bi, kontinuirano visoka inflacija, iako se očekuje da je dostigla vrhunac, trebalo da ostane visoka ove godine, smanjujući dobitke u realnim platama.

“Istovremeno, pooštravanje monetarne politike širom svijeta u nastojanju da obuzda inflaciju doprinijelo je pogoršanju globalnih finansijskih uslova. Veći troškovi zaduživanja takođe čine upravljanje javnim finansijama teškim zadatkom, sa srednjoročnom vizijom i pažljivim planiranjem koji su ključni za održavanje održivosti”, rekao je Zakaria.

S druge strane, Crna Gora je, kako je naveo, jedna od rijetkih zemalja Zapadnog Balkana koja je do sada izbjegla energetsku krizu, važan faktor rizika za skoro sve druge ekonomije u regionu.

“Konačno, postoji značajan rizik koji bi podržao povjerenje investitora – rješavanje političkog zastoja na način koji bi smanjio volatilnost na domaćoj političkoj sceni, povećao dosljednost u kreiranju ekonomske politike i ubrzao sprovođenje reformske agende”, dodao je Zakaria.

On je kazao da je prioritet EBRD-a da promovišu ulaganja u obnovljive izvore energije i podrže reformske politike koje pomažu u otključavanju velikog raspoloživog potencijala, primjenom najboljih tržišnih praksi iz njihovog ogromnog iskustva u više zemalja u kojima posluju.

“Nedavno smo pokrenuli sveobuhvatan program podrške politici sa Vladom, koji ima za cilj reformu sektora i uvođenje aukcija za obnovljivu energiju. Prvi korak naše tehničke pomoći uključuje podršku u izradi novog zakona o obnovljivoj energiji za koji se nadamo da će uskoro biti usvojen”, rekao je Zakaria.

Sa pravim nizom reformi, Crna Gora, kako smatra, može stvoriti podsticajno okruženje za ulaganja privatnog sektora u obnovljive izvore energije, čineći pristupačnu čistu energiju dostupnom za svoje građane.

“EBRD direktno ulaže u obnovljive izvore energije, pri čemu smo učestvovali u finansiranju prvog komercijalnog vjetroparka Krnovo. Naš odbor je nedavno odobrio finansiranje vjetroparka od 54,6 megavata (MW) za koji se nadamo da ćemo uskoro potpisati sa Elektroprivredom (EPCG)”, rekao je Zakaria.

EBRD je usvojila novu petogodišnju državnu strategiju za Crnu Goru u septembru 2021. godine, u kojoj su prioriteti jačanje konkurentnosti privatnog sektora, podrška tranziciji zemlje ka zelenoj ekonomiji i podrška daljem povezivanju i integraciji.

Na pitanje koliko je ta strategija aktuelna danas s obzirom na turbulentnu globalnu makroekonomsku situaciju, Zakaria je odgovorio da strategija EBRD za zemlju ostaje veoma relevantna u trenutnom makroekonomskom kontekstu.

“Ovo turbulentno vrijeme pokazalo je da je energetska bezbjednost vitalni element otpornosti i da je postala važnija zbog novih bezbjednosnih izazova. Naš strateški fokus na tranziciju zelene ekonomije – promovisanje obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti – je stoga ključan za pomoć energetskoj bezbjednosti Crne Gore uz očuvanje njenog lijepog okruženja i doprinosa njenom putu dekarbonizacije”, ocijenio je Zakaria.

Otpornost i ekonomska diversifikacija su u velikoj mjeri povezani sa, kako je kazao, njihovim drugim prioritetom u strategiji zemlje – poboljšanjem prekogranične povezanosti transporta, energetskih veza i pristupa IT i širokopojasnog pristupa širom zemlje.

“Podrška povezivanju među zemljama pomaže u povećanju i diversifikaciji trgovine i stvara ekonomske mogućnosti za različite sektore. Ovo danas još više važi, pošto se globalni lanci snabdjevanja suočavaju sa izazovima. IT i širokopojasna povezanost su takođe od ključne važnosti da bi se omogućio razvoj i procvat ekosistema digitalne ekonomije”, naveo je Zakaria.

Jačanje konkurentnosti privatnog sektora, treći prioritet njihove strategije, je sam po sebi razumljiv i veoma relevantan u kontekstu Crne Gore – u velikoj mjeri se oslanja na turizam i ima jaku potrebu da poboljša svoju konkurentnost u regionu kroz unapređenje vještina, rodnu i ekonomsku inkluziju i digitalizaciju.

Banka je u prošloj godini uložila 23 miliona EUR u šest projekata. Zakaria je kazao da se 75 odsto njihovih investicija odnosilo na zeleno finansiranje, što je rekordna godina za Crnu Goru, a četiri od šest projekata uključivala su komponentu rodne i ekonomske inkluzije.

“Značajna dostignuća su potpisivanje kredita od 11 miliona EUR sa željezničkom infrastrukturnom kompanijom za kupovinu opreme za održavanje radi poboljšanja bezbjednosti i pouzdanosti željeznice, potpisivanje naše prve kreditne linije za mlade u biznisu od tri miliona EUR sa mikrofinansijskom institucijom Alter Modus, potpisivanje našeg prvog programa podrške konkurentnosti MSP (SME CSP) od tri miliona EUR sa Crnogorskom komercijalnom bankom (CKB), pokretanje sveobuhvatne podrške tehničke pomoći (grant od 1,45 miliona EUR, za reformu energetskog sektora i uvođenje aukcija za obnovljivu energiju, podrška uspostavljanju jedinstvene pristupne tačke za MSP i podrška za 41 MSP u poboljšanju konkurentnosti i poslovne prakse kroz 15 radionica/obuka i događaja vidljivosti”, precizirao je Zakaria.

On je zaključio da su njihovi prioriteti u narednom periodu isporuka investicija u energetskom sektoru i nastavak aktivnosti u vezi sa politikama, kao i rad sa malim i srednjim preduzećima na politici i investicijama, kroz njihove kreditne linije.

