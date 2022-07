Značaj projekata EPCG da bude prepoznat na svakom nivou

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Elektroprivreda (EPCG) želi da značaj njenih projekata bude prepoznat na svakom nivou, a od posebne važnosti u tom smislu je volja državnih institucija da, pojednostavljivanjem procedura, omoguće brži i efikasniji ekonomski razvoj, saopštilo je rukovodstvo te kompanije.

U sjedištu Elektroprivrede je danas održan sastanak rukovodstva kompanije i predstavnika Vlade Crne Gore.

Iz EPCG je saopšteno da su izvršnu vlast predstavljali ministar finansija Aleksandar Damjanović, ministar ekonomskog razvoja i turizma Goran Đurović i savjetnik potpredsjednika Vlade za ekonomski sistem Marko Perunović.

Navodi se da je rukovodstvo EPCG predstavilo investicioni plan Kompanije za naredni period, s posebnim osvrtom na projekte Solari 3000+ i 500+, zatim prevođenje Zete u Krupac i VE „Gvozd“.

Oni su naglasili potrebu za čvršćim povezivanjem sa državnim institucijama, kako bi se nesmetano razvijali projekti od strateškog značaja za kompaniju i za društvo u cjelini.

„Prema riječima članova rukovodstva Kompanije, EPCG želi da značaj njenih projekata bude prepoznat na svakom nivou, a od posebne važnosti u tom smislu je volja državnih institucija da, pojednostavljivanjem procedura, omoguće brži i efikasniji ekonomski razvoj“, kaže se u saopštenju.

Predstavnici izvršne vlasti su, kako se navodi, polazeći od strateškog opredjeljenja države, usmjerenog ka jačanju energetske i ekonomske stabilnosti, potencirali potrebu za intenzivnom komunikacijom na relaciji Vlada – EPCG.

Iz EPCG su naveli da je predloženo formiranje mješovite komisije koja bi se, u kontekstu suočavanja sa efektima globalne krize, bavila rješavanjem tekućih energetskih problema.

„Tim prije što je neophodna obostrana valorizacija projekata iz oblasti energetike, kako u pogledu izgradnje novih, tako i na planu proširenja i unapređenja postojećih proizvodnih objekata“, dodaje se u saopštenju.

Kako je saopšteno, na sastanku se govorilo i o drugim aktuelnostima iz domena energetike, uz saglasnost oko ocjene da je racionalno korišćenje postojećih i pametno i pravovremeno ulaganje u buduća postrojenja preduslov za održivi razvoj.

„Zaključna ocjena je da je za prevazilaženje energetske i, u širem smislu, ekonomske krize, nužno zajedničko djelovanje svih relevantnih društvenih činilaca“, dodali su iz EPCG.

