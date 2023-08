Žensko preduzetništvo bitan zamajac

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Žensko preduzetništvo je bitan zamajac za društveni i ekonomski rast Crne Gore, saopšteno je iz Privredne komore (PKCG).

Oni su kazali da je početkom prošle godine, prema podacima Uprave prihoda i carina, u Crnoj Gori bilo 8,46 hiljada ili 24,45 odsto preduzeća u većinskom vlasništvu žena i da su ona zapošljavala 20,38 hiljada radnika.

„Taj rezultat pokazuje povećanje broja preduzeća u vlasništvu žena od 8,45 odsto u poređenju sa 2011. godinom, kada je u Crnoj Gori poslovalo samo 3,02 hiljade ili 16 odsto takvih firmi“, rekli su agenciji Mina-business iz PKCG.

Oni smatraju da je rast broja registrovanih žena preduzetnica direktan pokazatelj dobro definisanih politika i implementacije mjera za razvoj ženskog preduzetništva u Crnoj Gori.

„To je prepoznala i Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoju (OECD) koja u svom izvještaju iz prošle godine, u kojem analizira politike i okruženje za podršku rastu i razvoju malih i srednjih preduzeća u zemljama zapadnog Balkana, navodi da je najveće unapređenje napravljeno u Crnoj Gori baš u dijelu ženskog preduzetništva“, naveli su iz PKCG.

Oni su kazali da je podrška ženskom preduzetništvu na institucionalnom nivou u Crnoj Gori dosta prisutna.

„Važno je istaći Program za unapređenje konkurentnosti privrede Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma, koji već godinama stimuliše razvoj ženskog preduzetništva. Ukoliko posmatramo samo programe podrške namijenjene ženskom preduzetništvu, programska linija Vaučeri za žene i mlade u biznisu podrazumijeva finansijsku i nefinansijsku podršku namjenjenu mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima koji posluju od godinu do tri godine“, saopštili su iz PKCG.

Oni su dodali da nefinansijska podrška uključuje mentoring sa vlasnikom, odnosno odgovornim u preduzeću, u cilju analize trenutnog poslovanja i pripremanja plana razvoja za njegovo unaprjeđenje. Finansijska podrška uključuje sufinansiranje troškova nabavke proizvodne opreme, IT opreme, novih djelova i alata za mašine i druge kancelarijske opreme.

Osim Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma, doprinos razvoju ženskog preduzetništva daju i Investiciono-razvojni fond (IRF), kao i druge međunarodne organizacije poput Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i USAID-a.

„Značaj razvoja ženskog preduzetništva u Crnoj Gori je prepoznalo nešto više od polovine opština, odnosno 54 odsto. Finansijska pomoć opština tokom 2021. godine iznosila je 300 hiljada EUR, a taj iznos je prošle godine povećan na 500 hiljada“, rekli su iz PKCG.

Oni su podsjetili da PKCG duži niz godina sprovodi aktivnosti na promociji i podršci ženskom preduzetništvu, pa je tako konstituisan Koordinacioni odbor za žensko preduzetništvo koji se bavi temama iz sfere biznisa poput finansiranja ženskog preduzetništva, otvorenih poziva za projekte EU, nastupa na sajmovima, promocijama i edukacijama.

Članice Koordinacionog odbora su uspješne preduzetnice, predstavnice relevantnih ministarstava, EBRD-a, IRF-a i drugih institucija relevantnih za razvoj ženskog preduzetništva u Crnoj Gori.

Iz PKCG su saopštili da je jedna od posljednjih aktivnosti koje su sproveli u cilju promocije ženskog preduzetništva kao moćnog resursa za nova zapošljavanja, bila konferencija o osnaživanju ženskog preduzetništva u Crnoj Gori i Srbiji. Ta konferencija je organizovana zajedno sa Privrednom komorom Srbije kao aktivnost međunarodnog projekta Evropska mreža preduzetništva.

Na konferenciji je, kako su kazali, razgovarano o statusu ženskog preduzetništva, podsticajima koji postoje za njegov razvoj, kao i perspektivama za ekonomsko osnaživanje žena.

Kao poseban dio skupa organizovani su međukompanijski susreti (B2B), koji su omogućili da u direktnoj komunikaciji sa preduzetnicama i poslovnim ženama Srbije, crnogorske privrednice razgovaraju o potencijalima saradnje.

„Susreti i razgovori ove vrste pokazali su se kao najefikasniji mehanizam za internacionalizaciju preduzeća i uspostavljanje poslovne saradnje“, rekli su iz PKCG.

Oni su najavili da će 10. oktobra PKCG biti domaćin Kongresa žena preduzetnica Jadransko-jonske regije, koji će se održati u hotelu Splendid u Budvi. Cilj tog skupa je da pruži međuregionalnu perspektivu o najboljim praksama i izazovima u dijelu ekonomskog osnaživanja žena i preduzetničkih aktivnosti u Jadransko-jonskom makroregionu.

