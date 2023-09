Žene da budu zastupljenije na mjestima kreiranja ekonomskih politika

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Žene u znatno većem obimu moraju biti zastupljene na mjestima donošenja odluka i kreiranja ekonomskih politika, ocijenili su predstavnici Socijalističke narodne partije (SNP) i dodali da je poslovna jednakost žena i muškaraca višestruko korisna za crnogorsku ekonomiju.

Članica Predsjedništva SNP, Slađana Kaluđerović, rekla je da je Evropska unija, koja je odlučila da 40 odsto mjesta u upravljačkim odborima kompanija rangiranih na berzama EU mora pripasti ženama do polovine 2026. godine, daleko od nivoa na kojem i Crna Gora želi da bude.

“Posljednji podaci pokazuju da u Crnoj Gori imamo 21 odsto preduzeća u vlasništvu žena”, navela je Kaluđerović u saopštenju.

Ona je ocijenila da je jasno da je Crna Gora daleko od rodne ravnopravnosti u biznisu, te da u ženskoj populaciji postoji veliki potencijal čijom se aktivacijom može dati znatan doprinos ukupnom razvoju crnogorske ekonomije.

“Zahvaljujući SNP-u uvedene su “ženske kvote” zbog čega na izbornim listama mora biti najmanje 30 odsto žena, a u svaka četiri kandidata mora biti makar jedna žena, čime smo dobili više poslanica u parlamentu, kao i odbornica u lokalnim skupštinama, dok smo imenovanjima žena na visoke pozicije pokazali osjećaj i namjeru da nastavimo da unapređujemo položaj žena, kako u političkom, tako i u ekonomskom aspektu”, rekla je Kaluđerović.

Imajući u vidi činjenicu da su žene u Crnoj Gori dominantnije u strukturi stanovništva, kao i u strukturi visoko obrazovanih, onda rodna nejednakost posebno dolazi do izražaja. Uz to idu i podatke koji ukazuju na znatne razlike u prihodima žena i muškaraca.

“Kao osnovni uzrok niskog ekonomskog učešća žena u Crnoj Gori prepoznati su stereotipi i patrijarhalni obrasci o ulozi koju žena treba da ima u društvu. S druge strane, postojeći zakonodavni okvir je samo teorijski stimulativan za žensko preduzetništvo, i Crnoj Gori je definitivno potrebna nova strategija za rodnu ravnopravnost”, smatra Kaluđerović.

Ona je zaključila da se samo na taj način može integrisati rodna ravnopravnost u sve ekonomske aktivnosti, a poslovna jednakost žena i muškaraca višestruko je korisna kako za crnogorsku ekonomiju, tako i za nastavak evropskog puta Crne Gore.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS