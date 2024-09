Željeznički saobraćaj treba snažniju podršku i brže realizujuće projekte

Podgorica, Budimpešta, (MINA-BUSINESS) – Bez adekvatnog ulaganja u infrastrukturne projekte ne može se razgovarati o bilo kakvom razvoju saradnje sa susjednim državama, a samim tim i ostatkom zemalja Evropske unije (EU), ocijenila je ministarka saobraćaja Maja Vukićević.

„Remont pruge je samo jedan od segmenata modernizacije, dok se istovremeno mora težiti razvoju inteligentnih transportnih sistema. Smatramo da bi zemlje regiona trebalo da slijede primjer i put zajedničkog nastupa Crne Gore i Srbije za traženje finansijske podrške za unapređenje kompletne željezničke mreže”, rekla je Vukićević.

Ona se u Budimpešti sastala sa ministrima transporta u sklopu izlaganja na panelu pod nazivom Kompetitivan EU željeznički sektor, sa kojima je razmijenila informacije po osnovu projektnih dešavanja u sektoru željezničkog saobraćaja.

“Crna Gora je u prethodnom periodu obezbijedila značajna finansijska sredstva za remont i modernizaciju pruge Bar-Vrbnica, odnosno rute 4, čime su se stekli uslovi za nastavak rekonstrukcije pruge, koja je započela 2009. godine“, rekla je Vukićević.

Kako je navela, uz prethodno obezbijeđena sredstva, očekuje se da će realizacijom projekata u narednom periodu Crna Gora imati remontovanu kompletnu dionicu rute 4.

Vukićević je, kako je saopšteno iz Ministarstva, rekla da je u junu ove godine potpisan ugovor o nabavci novih elektromotrnih garnitura za potrebe Željezničkog prevoza, a koje će se koristiti u unutrašnjem saobraćaju.

Takođe, istog mjeseca otvorena je zajednička željeznička stanica Bijelo Polje, u kojoj su smješteni zajednički organi uprava Crne Gore i Srbije, u cilju smanjenja vremena zadržavnja vozova na graničnim prelazima.

„Za sada je vrijeme kontrole vozova smanjeno za oko 40 minuta. Sa ministrom Vesićem smo uputili zajedničko pismo Evropskoj komisiji (EK), kojim se traži finansijska podrška za remont dijela rute 4 na teritoriji Srbije, pa ovim putem pozivamo sve učesnike da podrže ovaj zahtjev čija bi realizacija imala isključivo pozitivne efekte na cijeli region, a ujedno i bolje povezivanje sa EU“, kazala je Vukićević.

Prema njenim riječima, ulaganjem u infrastrukturne kapacitete Luke Bar i željezničku mrežu koja predstavlja zaleđe luke, bi se na dugoročnom planu postigli pozitivni efekti, kako za Crnu Goru, tako i za Srbiju.

„Realizacija planiranih projekata povećala bi kapacitete Luke Bar, a uklanjanjem uskih grla na željezničkoj mreži učinili bismo transport robe efikasnijim, a samim tim i privukli nove korisnike, budući da se Luka Bar nalazi na samom ulasku u Jadransko more”, objasnila je Vukićević.

Kada se govori o administrativnim barijerama, u završnoj fazi pripreme ja novi Zakon o željeznici, usaglašen sa relevantnim propisima EU, a koji se odnose na otvaranje tržišta, priznavanje stranih operatera, kao i saradnju nacionalnog upravljača infrastrukture sa stranim upravama, u cilju bolje i efikasnije organizacije prevoza putnika i tereta.

