Željezničke kompanije opterećene problemima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Dugovi, neefikasnost, nedostatak stručnog kadra i infrastrukturni problemi opterećuju željezničke kompanije, ocijenio je ministar saobraćaja i pomorstva, Filip Radulović i dodao da trenutno rade analizu tog sektora.

“Nedavno sam imao priliku da razgovaram s menadžmentom željezničkih kompanija. Mogu vam reći da sam jako zabrinut za stanje u tim firmama i u tom sektoru generalno”, rekao je Radulović u intervjuu agenciji Mina-business.

On je naveo da dugovi, neefikasnost, nedostatak stručnog kadra, ali i infrastrukturni problemi, stvaraju veoma kompleksnu sliku koju moraju pažljivo sagledati i analizirati.

Prema njegovim riječima, trenutno rade analizu na osnovu ugovora sa Svjetskom bankom i nakon toga će preuzeti neke mjere.

“Da li to znači da ćemo spojiti neke firme, da li će neke firme ostati kao samostalni organi, to ćemo vidjeti nakon analize”, poručio je Radulović.

On je naveo da ono što ga, ipak, raduje jeste da su nedavno dobili grant od Evropske komisije od 112,6 miliona EUR za rekonstrukciju puta odnosno poteza od Bara do Golubovaca.

“To je najveći grant koji smo dobili do danas i to će biti ujedno i jedan od najvećih strateških i infrastrukturnih projekata kad se počne sa tim radovima”, rekao je Radulović.

On je, govoreći o planu gradnje druge dionice auto-puta Mateševo – Andrijevica, kazao da su prepoznali značaj neophodnosti nastavka auto-puta od Bara do Boljara.

“Zato smo otvorili stavku budžeta za ovu godinu u iznosu od 90 miliona EUR”, naveo je Radulović.

On je kazao da je cilj što prije spajanje sa Srbijom.

“Zašto? Da bismo došli do tog koridora, takozvani Rajna-Dunav koridor koji spaja Bugarsku, Rumuniju, Sjevernu Srbiju, Austriju i Južnu Njemačku”, objasnio je Radulović.

On je na pitanje da li će izvođač radova biti Monteput, odgovorio da neće, već će to biti dogovoreno preko javnog poziva, odnosno tendera.

“Neka najbolja ponuda dobije”, poručio je Radulović.

On je, govoreći o planovima kada je u pitanju jadransko-jonska cesta, kazao da je to jedan od najbitnijih projekata za Vladu.

“Nedavno sam bio u posjeti Bosni i Hercegovini gdje sam dogovorio i dobio političku podršku od Federacije i Republike Srpske, što je jako bitno. Za ovu godinu ćemo se fokusirati na izgradnju i kompletiranje tehničke dokumentacije”, naveo je Radulović.

Takođe, tokom te posjete pričali su o, kako je precizirao, izgradnji mosta na rijeci Tari između Bosne i Crne Gore.

“To je jedan od ključnih infrastrukturnih projekata koje ćemo izvoditi ove godine. To smo dogovorili i očekujemo da ćemo započeti ove godine”, kazao je Radulović.

On je, govoreći o restrukturiranju brodarskih kompanija, kazao da su one bile suočene sa mnogim problemima u prethodnom periodu, zbog čega nijesu uspjele vratiti dugove prema Exim banci.

“Suština je da ova preduzeća u ovakvom stanju nijesu održiva i ne funkcionišu kako treba”, smatra Radulović.

On je ocijenio da je restrukturiranje, odnosno spajanje, jedini način da se spasu i brodovi i kompanije.

“Ići ćemo ka tome i do kraja januara ćemo imati konkretne korake za javnost”, zaključio je Radulović.

