Željezarci dobili zimnicu od po 320 EUR

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Radnicima EPCG Željezara Nikšić danas je uplaćena zimnica za prošlu godinu, saopštili su iz Sindikalne organizacije te firme.

Po radniku se, kako se navodi, po tom osnovu isplaćuje po 320 EUR, prenosi RTNK.

Iz Sindikata su rekli da su zimnicu dobili zahvaljujući predsjedniku Odbora direktora EPCG Milutinu Đukanoviću, a posebno resornom ministru Saši Mujoviću.

„Shvatajući i sagledavajući situaciju da su svi iz energetskog sektora zimnicu primili prije Nove godine, gospodin Mujović se pokazao kao neko ko drži do svoje riječi i radnici Željezare i njihove porodice su mu zahvalne“, saopšteno je iz Željezarinog sindikata.

