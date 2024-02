Žele da unaprijede profesionalni status inspektora

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo javne uprave želi da izmjenama i dopunama Zakona o državim službenicima i namještenicima osigura radni odnos i unaprijedi nezavisnost i profesionalni status inspektora, saopštio je resorni ministar, Marash Dukaj.

“Vlada je planirala da reformom organizacije inspekcija unaprijedi sistem inspekcijskog nadzora i osigura njihov fokus kroz neposredniji odnos i saradnju za resornim ministarstvima”, napisao je Dukaj na društvenoj mreži X.

On je naveo da će sve što bude Ministarstvo javne uprave preduzimalo, radiće se transparentno i u dijalogu.

“Cilj je reforma na djelu, jak sistem i zadovoljan službenik”, poručio je Dukaj.

