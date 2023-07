Zbog ukidanja niskobudžetnih letova Crna Gora gubi 82 hiljade putnika

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora bi zbog ukidanja letova niskobudžetnih avio-kompanija Ryanair i Wizz air mogla izgubiti do 82 hiljade putnika, ocijenio je vazduhoplovni analitičar, Alen Šćuric.

“To je za Crnu Goru abnormalna brojka, a uzmite u obzir da su avioni tih kompanija dosta veliki. Još ako se doda činjenica da je Crna Gora tokom zime jako loše povezana, situacija je katastrofalna”, rekao je Šćuric u Jutarnjem programu na TVCG.

Niskobudžetne kompanije su najavile da će od kraja oktobra ukinuti letove iz Crne Gore ka Barseloni, Zagrebu, Mančesteru, Zagrebu, Rimu i Beču, prenosi portal RTCG.

“Nema letova niti za Frankurt, niti za Cirih, Kopenhagen, Pariz… Ako ide deset letova na četiri linije, to je za neku dalju destinaciju jako loša opcija, a kamoli za Podgoricu”, kazao je Šćuric.

U medijima se pisalo da su kompanije ukinule letove jer su Aerodromi Crne Gore podigli cijene taksi. Šćuric, ipak, smatra da je jako iznenađujuće da pomenute svio-kompanije nijesu podizale cijene karata.

“Imali ste situaciju da su se Aerodromi Crne Gore hvalili sa pozitivnim, ishodima i rezultatima. Zar je onda nužno bilo podizati takse? Koliko će se tek izgubiti novca za ovih 82 hiljade putnika? Koliko ste izgubili na ovim gostima na parkingu, u ugostiteljstvu? Ovo je veliki žuti karton”, kazao je Šćuric.

Sa druge strane, Šćuric je kritikovao i avio-kompanije i nije ih štedio na riječima, navodeći da su jako drski i bezobrazni i da ucjenjuju aerodrome.

“To je njihov modus operandi. Dešava se da se u jednom danu znaju povući, samo ukinu avio-letove, otpuštaju ljude. Ipak, ne mogu da se ne zapitam zašto je Podgorica ovo napravila”, rekao je Šćuric.

Zbog odluke Aerodroma Podgorice da poveća takse, irski niskobudžetni avio-prevoznik Ryanair je odlučio da prekine letove iz Podgorice za Barselonu, Mančester i Zagreb.

Ova kompanija je do sada imala devet linija iz Podgorice, pa će ih ubuduće imati maksimalno šest.

Ryanair je do sada letio dva puta sedmično za pomenute destinacije, a od novembra crnogorskim putnicima biće uskraćena ta mogućnost.

Razlog je, kako su kazali iz ove kompanije, povećanje aerodromskih taksi, što kako tvrde u Ryanairu, podgorički aerodrome potpuno nekonkurentnim u poređenju sa drugim evropskim aerodromima.

Nakon reagovanje te avio-kompanije, oglasili su se Aerodromi Crne Gore, navodeći da nijesu zvanično obaviješteni da te niskobudžetne avio-kompanije od novembra neće letjeti iz Podgorice prema Barseloni i Zagrebu odnosno ka Rimu i Beču.

U reagovanju su naveli da samo postoje najave da se tim rutama neće voziti tokom “dijela godine”.

