Završeni radovi na modernizaciji 15 trafostanica

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Na 15 trafostanica širom Crne Gore završeni su radovi na rekonstrukciji i modernizaciji koji su uključivali zamjenu različite visokonaponske opreme u trafostanicama, rekonstrukciju i zamjenu opreme sistema za zaštitu i upravljanje, saopšteno je iz Crnogorskog elektroprenosnig sistema (CGES).

Predstavnici CGES-a, Njemačke razvojne banke (KfW), konzorcijuma Simens-Elnos i konsultanta projekta – Tractabel-SEEC, obišli su trafostanicu u Budvi.

Trafostanica 110/35 kV Markovići – Budva, jedna je od 15 lokacija – trafostanica širom Crne Gore na kojima su završeni radovi na rekonstrukciji i modernizaciji koji su uključivali zamjenu različite visokonaponske opreme, rekonstrukciju i zamjenu opreme sistema za zaštitu i upravljanje, te integraciju u SCADA sistem nekoliko visokonaponskih trafostanica.

Izvršni direktor CGES-a Ivan Asanović, kazao je da se nalaze danas u trafostanici Markovići, jednom od njihovih 15 objekata koji su realizacijom tog velikog i kompleksnog projekta, rekonstruisani i modernizovani.

“O značaju ove investicije istakao bih, prije svega, da je ona dio šireg projekta pod nazivom Transbalkanski elektroenergetski koridor (I) – Dionica u Crnoj Gori, koji se realizuje uz podršku Evropske unije koja je obezbijedila 25 miliona EUR nepovratnih sredstava, koja se isplaćuju od Njemačke razvojne banke (KfW), za radove i opremu”, naveo je Asanović.

On je rekao da su uspješnom realizacijom radova u 15 trafostanica širom Crne Gore, koji su bili veoma zahtjevni, kako sa stručnog i tehničkog, tako i sa organizacionog aspekta, osigurali, prije svega, podizanje kapaciteta prenosnog sistema, a samim tim i sigurnost i kvalitet napajanja za sve naše građane i privredu.

“Podijelio bih sa vama jedan podatak koji govori o značaju ove investicije. Naime, tokom prošle godine nijesmo imali nijedan prekid u napajanju potrošača električnom energijom na Crnogorskom primorju, što nas čini i te kako zadovoljnim i ponosnim. Završetak radova, stvorio je uslove za dalji razvoj energetskog sektora Crne Gore, kao i uključivanje države u regionalno tržište električne energije i efikasnije procese za priključenje obnovljivih izvora energije”, rekao je Asanović.

Prema njegovim riječima, obezbjeđivanje adekvatne infrastrukture, kako na sjeveru, tako i u primorskom dijelu, bilo je, takođe, jedno od strateških prioriteta Crne Gore, s obzirom na njen doprinos uspješnom razvoju turizma i ekonomije i pozitivan uticaj na životni standard građana.

“Vjerujem da investicije koje smo završili, kao i one koje su u toku, imaju snažan uticaj na privrednu aktivnost u našoj zemlji i da značajno doprinose povećanju zaposlenosti i rastu bruto domaćeg proizvoda (BDP), kao i da pozicioniraju kompaniju, a i državu Crnu Goru, na mjesto jednog od centralnih aktera elektroenergetskih dešavanja u Jugoistočnoj Evropi”, kazao je Asanović.

On je naveo da nastavljaju sa ulaganjima u prenosnu mrežu, što jasno potvrđuje i podatak da će u narednih pet godina investirati 195 miliona EUR, ostajući doslijedni svom strateškom opredijeljenju da poslovanje širimo na odgovoran, profitabilan i održiv način.

“Na kraju bih istakao i ujedno se zahvalio partnerima u projektu odnosno stručnim konsultantima, projektantima i izvođačima, koji su dali značajan doprinos da se ovaj posao izvede uspješno i bez većih problema, kao i sjajnom timu naših inženjera koji je rukovodio projektom i svojim znanjem, kompetencijom, stručnošću ga doveo do kraja”, zaključio je Asanović.

