Završeni intervjui za izbor izvršnog direktora Aerodroma

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Intervjui sa kandidatima za direktora Aerodroma Crne Gore završeni su u četvrtak.

Među kandidatima, prema saznanjima Pobjede, više nije bivši državni sekretar u Ministarstvu kapitalnih investicija, Zoran Radunović, koji je eliminisan jer nije mogao da priloži dokaze da je pet godina bio na rukovodećoj poziciji.

Tako je u trci za tu poziciju ostalo šest kandidata.

Prema saznanjima redakcije Pobjede, on je dostavio potvrdu o rukovodećem iskustvu u Ministarstvu, gdje je na funkciji državnog sekretara bio oko godinu i po, ali nije mogao da dostavi potvrdu o rukovodećem iskustvu dok je bio angažovan u Montenegro Airlinesu (MA). Razlog je bizaran – tu mu je potvrdu jedino mogao izdati stečajni upravnik MA, Saša Zejak, koji je od maja u pritvoru.

Radunović je ranije, između ostalog, bio i direktor predstavništva bivšeg avio-prevoznika MA u Beču.

Prema saznanjima redakcije Pobjede, Radunović je komisiji dostavio kopiju aneksa ugovora kojim je imenovan za direktora predstavništva MA u Beču, a dostavio im je kontakte u Agenciji za civilnoi vazduhoplovstvo kako bi provjerili da li je pokrivao tu funkciju, jer ne bi mogao biti imenovan na funkciju direktora predstavništva da mu to nije odobrila Agencija.

To, ipak, komisiji nije bilo dovoljno.

U igri za direktora ACG su ostali funkcioner Bošnjačke stranke Damir Gutić, vršilac dužnosti direktora Aerodroma Crne Gore Vladan Drašković, Denis Hot, Sandra Marsenić, Veso Damjanović i bivša savjetnica direktora Aerodroma Biljana Knežević.

Aerodromi Crne Gore raspisali su javni konkurs za izvršnog direktora, nakon što je, početkom avgusta, sa ove pozicije smijenjen Goran Jandreoski.

