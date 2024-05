Završavaju radove na dalekovodima dužine 35 kilometara

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Radovi na zamjeni postojećih provodnika, izolatora, ovjesne i spojne opreme na 110 kilovoltnim (kV) dalekovodima Perućica-Danilovgrad i Podgorica 1-Danilovgrad, ukupne dužine 35 kilometara, danas se završavaju, saopšteno je iz Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES).

Inženjerka za razvoj i planiranje mreže u CGES-u, Milica Vranić, kazala je da to vrlo značajna investicija ispred CGES-a vrijedna 2,5 miliona EUR.

“Analize su pokazale da je neophodno povećati propusnu moć ovih dalekovoda naročito zbog zimskog režima angažovanja Hidroelektrane (HE) Perućica i eventualnog ispada nekog od susjednih dalekovoda”, rekla je Vranić agenciji Mina-business.

Prema njenim riječima, imajući na umu i druge planove razvoja kao što su vjetroelektrana (VE) Gvozd i povećanje proizvodnih kapaciteta u HE Perućica, predviđeno je povećanje propusne moći dalekovoda ugradnjom ovog visokotemperaturnog provodnika.

Projekat je, kako je rekla, od izuzetnog značaja za pouzdanost i sigurnost ne samo ovih dalekovoda, već i za stabilnost cijelog elektroenergetskog sistema, koji ujedno modernizuje prenosnu mrežu, s obzirom na činjenicu da se prvi put koristi ova tehnologija.

“Za realizaciju ovog projekta, francuska kompanija Epsilon Cable, koja je proizvođač jezgra, u saradnji sa kompanijom Nexans, koja je proizvođač provodnika, dizajnirale su novi provodnik HVCRC – ROVINJ koji ima hibridno jezgro”, kazala je Vranić.

Prema njenim riječima, zahvaljujući posebnoj konstrukciji jezgra i drugačijem provodnom dijelu užeta (žareni aluminijum), mogu da rade na značajno višim radnim temperaturama u odnosu na konvecionalne AlFe provodnike, uz zadržavanje sličnih, odnosno manjih ugiba u rasponima, čime se prenosna moć dvostruko povećava.

“Osim ove prednosti, značajno je istaći da se novi specijalni provodnik može ugraditi na različitim – vrlo zahtjevnim terenima, koji karakterišu Crnu Goru”, dodala je Vranić.

Tom investicijom rješava se, kako je navela, problem ograničenosti sa aspekta prenosa snage i stvaraju se preduslovi za izgradnju novih elektroenergetskih objekata i priključenje novih korisnika.

“Radove na ovom projektu izvodi Elnos Inženjering, i to na vrlo zahtjevnom terenu, uz određene preporuke proizvođača na koje treba posebno obratiti pažnju”, rekla je Vranić.

CGES će, kako je najavila, i u narednom periodu nastaviti sa ulaganjem u izgradnju i modernizaciju prenosne mreže i objekata (u planu je povećanje prenosne moći 220 kV mreže), što će prenosnu mrežu u Crnoj Gori učiniti jačom, pouzdanijom i sigurnijom, na taj način garantujući kvalitetnu uslugu prenosa električne energije i bolju pristupačnost za sadašnje i buduće korisnike.

“Modernizacija prenosne mreže ključna je za obezbjeđenje pouzdanog i sigurnog napajanja električnom energijom svih naših korisnika. Kroz redovno održavanje, remonte, rekonstrukcije i inovacije, mreža se prilagođava rastućim zahtjevima potrošača i tehnološkim promjenama”, rekla je Vranić.

Implementacija novih tehnologija osigurava, kako je zaključila, stabilnost u snabdijevanju električnom energijom i smanjuje rizik od prekida u napajanju.

