Zatvaranje naftovoda u SAD-u zadržalo cijene nafte iznad 78 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte stabilizovale su se u četvrtak iznad 78 USD, podstaknute zatvaranjem dijela ključnog naftovoda u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) koje je smanjilo zabrinutosti za potražnju zbog posustajanja privrede.

Na londonskom tržištu cijena barela je nakon podneva bila viša 60 centi i iznosila je 78,44 USD, dok je na američkom ostala gotovo nepromijenjena na 72,58 USD, prenosi SEEbiz.

Tržišta je poljuljao strah da će širenje koronavirusa u Kini zakočiti potražnju, a zabrinula su ih i upozorenja šefice Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) Kristaline Georgieve da će ova godina biti teža od prošle zbog usporavanja ekonomija u SAD-u, Kini i Evropi.

Nagovještaj slabljenja kineske potražnje trgovci su iščitali iz odluke Pekinga o povećanju kvota za izvoz derivata, strahujući od posljedica naglog širenja korone nakon ublažavanja striktnih mjera suzbijanja zaraze.

Bojazni su se još više rasplamsale nakon što je istraživanje S&P Globala pokazalo da je aktivnost u američkoj industriji ponovo smanjena u decembru.

Silazni trend cijena zaustavila je informacija operatera glavnog naftovoda u SAD-u Colonial Pipelinea o zatvaranju jedne cijevi zbog neplaniranih radova na održavanju. Naftovod bi ponovo trebalo da radi punim kapacitetom od 7. januara.

Cijene su se stabilizovale zbog zatvaranja naftovoda, smatra analitičar PVM-a Tamas Varga, dodajući ipak da “dominira silazni trend”.

Odvojeno je Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) objavila da je barel korpe nafte njenih članica u srijedu pojeftinio 5,17 USD na 76,9 USD.

