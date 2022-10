Zaposleni da dođu i uživaju u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Grupa donosilaca odluka iz više izraelskih kompanija je u periodu od 28. septembra do nedjelje boravila u studijskoj posjeti Crnoj Gori, sa ciljem upoznavanja sa turističkom ponudom, saopšteno je iz Nacionalne turističke organizacije (NTO).

„Grupu čine 42 osobe i to su uglavnom rukovodioci sektora za ljudske resurse, a među kompanijama su: Nacionalni vodovod, više izraelskih univerziteta, najveća bolnica u Izraelu, medicinske kompanije, unija inženjera i slično. S obzirom na to da njihove kompanije imaju i do 30 do 40 hiljada zaposlenih, ovo je zaista dobra prilika za promociju naše destinacije“, navodi se u saopštenju.

Tokom boravka su imali priliku da uživaju u krstarenju Skadarskim jezerom, obiđu Budvu i Kotor, gdje su ih impresionirala ostrva Sveti Stefan i Gospa od Škrpjela.

Vlasnica turističke agencije Nirvana i predstavnica izraelskog turoperatora Genesis, Rina Hermelin, kazala je da je priroda Crne Gore jedna od najljepših na svijetu i stvarno misli da je to zemlja koju morate posjetiti.

„Pored prelijepe prirode, Izraelci bi trebalo da posjete Crnu Goru zbog bogate turističke ponude koja uključuje odlične hotele, mnogobrojne aktivnosti za djecu i dobru zabavu. Takođe, to je i atraktivna destinacija koja nudi razne mogućnosti za aktivni odmor. Takođe je važno što su cijene pristupačne, posebno za nas, jer je u Izraelu sve veoma skupo”, poručila je Hermelin.

Studijska posjeta je bila prilika da obiđu Durmitor i Biogradsku goru, a zip line iznad najdubljeg evropskog kanjona rijeke Tare je omogućio predstavnicima izraelskih kompanija da uživaju u pogledu na beskrajno zelenilo okolnih šuma i tirkizne rijeke. Posebno su ih oduševili gostoljubivi ljudi iz Crne Gore i veoma bogata gastronomska ponuda, a kako su istakli, planiraju da u našoj zemlji organizuju putovanja za svoje zaposlene.

Menadžerka prodaje turoperatora i avio kompanije Arkia, Rapaport Irina, kazala je da svake godine šalju preko milion zaposlenih na odmor u inostranstvo.

„Zato nam je ovaj sastanak bio veoma bitan i trudićemo se da podstaknemo zaposlene da dođu i posjete Crnu Goru. Najviše su nam se svidjeli gostoljubivi ljudi i nesvakidašnja priroda, a za to su Izraelci generalno najviše zainteresovani”, rekla je Irina.

U okviru studijske posjete NTO je za predstavnike izraelskih kompanija upriličila svečanu večeru sa folklornim nastupom, kojoj su prisustvovali i predstavnici NTO.

