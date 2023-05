Zakup jednog uslov za kupovinu svih šest trajekta

Herceg Novi, (MINA-BUSINESS) – Kompanija Pomorski saobraćaj i Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom trebal bi da postignu dogovor o kupovini šest trajekata privatne firme koji su sada parkirani u brodogradilištu Adriartic 42 u Bijeloj, saznaju Vijesti od izvora u Vladi.

Morsko dobro je zvanično preuzelo 18. februara upravljanje jedinom trajektnom linijom u državi Kamenari – Lepetane, koja je privatnoj firmi od 2004. godine donosila milionske prihode.

”Do pregovora između kompanije u vlasništvu braće Dejana i Duška Bana i menadžmenta državnog preduzeća došlo je uz posredovanje ministra ekonomskog razvoja Gorana Đurovića i udruženja Ugo stitelji Crne Gore, preko kojeg su braća Ban prvi tražili razgovore. Početni korak za kupovinu flote Pomorskog saobraćaja je bio uslov da se ta firma prijavi na tender za zakup jednog trajekta koji je Morsko dobro raspisalo 28. aprila i koji je zaključen u srijedu. Privatna firma je dostavila ponudu na taj tender”, ispričao je izvor lista i dodao da je riječ o trajektu Igalo kapaciteta 30 vozila.

Procijenjena vrijednost ove javne nabavke je 24,99 hiljada EUR. Taj trajekt bi bio u zakupu 28 dana, što je naznačeno u javnoj nabaci i u tom periodu bi trebalo da se završe pregovori oko kupovine preostalih trajekata za potrebe Morskog dobra u čijoj floti su sada trajekti Vasilije kapaciteta 20 vozila i „Trideseti avgust” kapaciteta 50 vozila.

Izvor Vijesti je kazao da je danas u 11 sati primopredaja trajekta Igalo i ako sve bude kako treba, on će odmah biti pušten u saobraćaj.

”Morsko dobro je uspješno završilo pregovore u Grčkoj i Turskoj čiji su predstavnici koji imaju trajekte koji odgovaraju karakteristikama našeg Bokokotorskog zaliva prijavili na crnogorski sistem javnih nabavki. Nadležne državne institucije za registraciju brodova i stručna lica za provjeru brodova su pozitivno ocijenili potencijalne brodove koje može kupiti Morsko dobro“, reka je izvr lista.

On je dodao da su u uži izbor ušla tri broda koja su procijenjena na oko 8,5 miliona EUR. Jedan od pregledanih brodova pod nazivom Telemon, kapaciteta 90 vozila, dobio je najbolju ocjenu.

„Svjesni činjenice da je državno preduzeće u finišu ovih pregovora, ali i da bi izbjegli da im šest trajekta ostanu neuposleni, iz Pomorskog saobraćaja su tražili pregovore”, ispričao je izvor Vijesti, koji je naveo da su trajekti privatne firme iz Lepetana procijenjeni na oko 5,5 miliona EUR.

