Zajedničkim snagama za odbranu radničkih prava

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Savez sindikata (SSCG) pozvao je članstvo, buduće članove i građane, da se solidarnošću i zajedničkim snagama izbore za bolji i pravičniji svijet, odbranu prava radnika i sprovođenje istinskih i pravednih ciljeva i principa sindikalne borbe i solidarnosti.

Iz te radničke asocijacije su u Prvomajskom proglasu poručili da ne žele da 1. maj služi samo kao bolno podsjećanje na težak i nezavidan položaj zaposlenih, neprestanu borbu za egzistenciju i elementarna prava i rekapitulaciju loših pokazatelja, već žele da ga proslavljaju kao istinski praznik i svečanost u čast radnika.

„Podržavamo samo one programe razvoja koji garantuju materijalnu i socijalnu sigurnost zaposlenih, ubrzani nastavak reformi u pravcu izgradnje tržišnog, ekonomski efikasnog, socijalno pravednog, demokratskog i otvorenog društva i našu integraciju u evropski i svjetski ekonomski i socijalni prostor“, naveli su iz SSCG.

Oni su potvrdili njihovu samostalnu poziciju u odnosu na državu, poslovodstvo i sve političke i druge subjekte društva.

„Spremni smo na saradnju sa svima koji se bore za efikasno rješavanje egzistencijalnih problema zaposlenih i za načela socijalne pravde i solidarnosti“, rekli su iz SSCG.

Iz te radničke asocijacije su saopštili da je Međunarodni praznik rada simbol borbe radnika za svoja prava i socijalnu pravdu, koji se i ove godine, kao i svih prethodnih, obilježava u uslovima teške ekonomske i socijalne situacije.

Oni su kazali da je, kroz svoju dugogodišnju istoriju, 1. maj prerastao u manifestaciju svih radnika i građana, bez obzira na rasnu, nacionalnu, religioznu, političku, idejnu ili drugu pripadnost.

Neka ovogodišnji praznik rada, kako su poručili, probudi podsjećanje na svjetske standarde ljudskih i sindikalnih prava i sloboda i na evropske standarde radnih i socijalnih prava.

„Hoćemo stabilni privredni i ekonomsko-socijalni razvoj, pokretanje proizvodnje, nove tehnologije, ubrzano otvaranje novih radnih mjesta. Hoćemo državu bez korupcije, bez sive ekonomije i rada na crno. Hoćemo obnovu moralnih vrijednosti društva u kome će mladi vidjeti realne perspektive za kvalitetan život“, navodi se u Prvomajskom proglasu.

U SSCG smatraju da radnici zaslužuju bolju zaštitu i veći obim prava, bolje i veće zarade, kvalitetniju socijalnu zaštitu, bolje uslove rada i zaštite na radu, odgovorniji i pravedniji odnos poslodavaca, poštovanje i sprovođenje zakona, kolektivnih ugovora i drugih propisa, dostojanstveniji život i rad, jači i snažniji sindikat, kao i unapređivanje socijalnog dijaloga.

“Hoćemo pravo na dostojanstven rad, rad bez straha za svoju budućnost i egzistenciju, državu vladavine prava. Želimo da radnici dobiju satisfakciju za zarađeno i zasluženo, bez ponižavajućeg odnosa odgovornih, da se istima obezbijede zakonom zagarantovana prava”, zaključili su iz SSCG.

Oni su, uz poruku Solidarno za nas, za budućnost naše djece, za bolji svijet rada, čestitali Međunarodni praznik rada.

