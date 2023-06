Zajedničkim djelovanjem do suzbijanja nelegalnog poslovanja i kvalitetne sezone

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Opština Bar i Uprava za inspekcijske poslove (UiP) radiće posvećeno na suzbijanju svih anomalija i vrsta nelegalnog poslovanja, koje su posebno izražene tokom ljetnje turističke sezone, u cilju što efikasnijeg poštovanja i izvršenja propisanih mjera i funksionisanja ukupnog sistema.

To je poručeno danas na sastanku predsjednika Opštine Bar Dušana Raičevića sa saradnicima i direktorice UiP-a Ane Vujošević.

Iz Opštine Bar saopštili su da sastanak predstavlja nastavak dobre saradnje lokalne uprave sa nadležnim državnim organima koji sprovode inspekcijski nadzor.

Inspekcijski nadzor, kako su naveli, posebno će biti usmjeren ka identifikaciji i pojačanoj kontroli nelegalnog poslovanja ugostiteljskih objekata, u prvom redu onih koji ne poštuju propisane urbanističko-tehničke uslove, privremenih objekata i neregistrovanih izdavaoca smještaja.

Raičević je naglasio posvećenost organa lokalne uprave da, u redovnoj komunikaciji i zajedničkom djelovanju sa UiP-om, doprinese sistemskom uređenju svih elemenata ključnih za uspješnu turističku sezonu.

On je podsjetio na dugogodišnji problem poslovanja privremenih objekata u „sivoj zoni“ ekonomije na lokalitetu Virpazara koji ni ove godine, uprkos svim apelima, nije adekvatno riješen, a koji kao takav znatno otežava, ne samo legalne tokove rada, već i održavanje komunalnog reda i pravila.

Vujošević je istakla da je zadovoljna zbog činjenice da Opštine Bar na ozbiljan i posvećen način pristupa pripremi i realizaciji turističke sezone.

Ona je najavila početak dvomjesečnog pojačanog inspekcijskog nadzora, počev od 3. jula, uz prisustvo većeg broja inspektora Uprave na teritoriji Bara, koji će zajedno sa opštinskim inspekcijama sprovoditi mjere nadzora nad poštovanjem zakona.

Vujošević je upoznala sagovornike sa sadržajem „Kontrolnih lista inspekcijskih službi“, dostupnih na zvaničnom sajtu UiP-a, koje privrednicima iz svih djelatnosti omogućavaju uvid u potrebnu dokumentaciju i način ispunjavanja propisa u njihovom poslovanju.

