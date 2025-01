Zajednički raditi na unapređenju pomorskog sektora

Tivat, (MINA-BUSINESS) – Na ključnim infrastrukturnim projektima i unapređenju pomorskog sektora se mora zajednički raditi, što će doprinijeti daljem ekonomskom razvoju Opštine Tivat i cijele Crne Gore, saopštio je ministar pomorstva, Filip Radulović.

On je na random sastanku sa predsjednikom Opštine Tivat Željkom Komnenovićem i njegovim saradnicima, ukazao na značaj sektora pomorstva i ulaganja u pomorsku infrastrukturu.

“Uspostavljanje sidrišta u tivatskom akvatorijumu, mogućnosti uvođenja reda i pojačanih mehanizama kontrole u ovu oblast, uspostavljanje marine za komunalne vezove na Seljanovu, ali i neometano funkcionisanje linijskog pomorskog prevoza brodovima na električni pogon, samo su neke od tema o kojima se razgovaralo”, saopšteno je iz Opštine Tivat.

Komnenović je Radulovića upoznao sa činjenicom da je u toku izrada izmjena i dopuna Programa privremenih objekata u zoni morskog dobra, kojim će se preciznije definisati tretman sidrišta u neposrednoj blizini ostrva Sveti Marko u tivatskom akvatorijumu.

Opština Tivat izdvojila je sredstva za njihovo uspostavljanje i u narednom periodu preduzeće potrebne aktivnosti na tome da ona postanu operativna.

“Naš je cilj uvođenje reda u akvatorijum i ostvarivanje benefita u odnosu na činjenicu da na hiljade i hiljade plovila u određenom dijelu godine boravi u zalivu. Formiranje sidrišta bi moralo pratiti formiranje adekvatne usluge, kao što je usluga pražnjenja crnih tankova, što je od višestrukog značaja, ne samo ekonomskog već i ekološkog”, naglasio je Komnenović.

On je izrazio spremnost Opštine da pruži svoj doprinos u pionirskom poduhvatu uspostavljanja te djelatnosti.

Potpredsjednik i menadžerka Opštine, Jovan Brinić i Ivona Petrović, razgovarali su sa predstavnicima Ministarstva o konkretnim koracima pravno-tehničke prirode koje je potrebno preduzeti kako bi se pitanje uspostavljanja sidrišta realizovalo u skladu sa važećim zakonima, uredbama i pravilnicima.

