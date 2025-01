Zajednica opština finansira projektnu dokumentaciju opština sa oko 700 hiljada EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Zajednica opština Crne Gore će i u ovoj godini nastaviti da finansira projektnu dokumentaciju lokalnih samouprava iz sopstvenih sredstava, sa oko 700 hiljada EUR, saopštili su njeni predstavnici.

„Za finansiranje izrade ili revizije tehničke dokumentacije za izgradnju, odnosno rekonstrukciju lokalne infrastrukture, i to studija izvodljivosti, idejnih rješenja, idejnih projekata, glavnih projekata, revidovanih glavnih projekata, projekata izvedenih objekata, elaborata uticaja na životnu sredinu i druge tehničke dokumentacije Zajednica opština je u prethodnoj godini opredijelila 475,42 hiljade EUR“, navodi se u saopštenju.

Pravo učešća u postupku raspodjele po javnom pozivu imaju jedinice lokalne samouprave koje su korisnice Egalizacionog fonda.

Iz Zajednice opština su podsjetili da je izrada tehničke i projektne dokumentacije za kapitalne projekte veoma zahtjevna i skupa, pa je jedan dio opština teško može obezbijediti iz sopstvenih sredstava, čime se smanjuju šanse za realizaciju njihovih razvojnih projekata.

„Zajednica opština je prepoznala ovu aktivnost kao posebno značajnu za opštine i u tom cilju opredijelila navedena sredstva“, dodaje se u saopštenju.

Spremljena tehnička, odnosno projektna dokumentacija je, kako su poručili, veoma značajan uslov za pripremu opštinskih projekata, bilo onih koji se finansiraju iz lokalnih budžeta, iz državnog budžeta, ili iz donatorskih sredstava.

„Ovo je prepoznato i u Predlogu zakona o budžetu Crne Gore za ovu godinu, u kojem je za izradu projektne dokumentacije za kapitalne investicije opredjeljeno milion EUR, a sa ciljem pružanja finansijske podrške lokalnim samoupravama i nadležnim ministarstvima u pripremi projektne dokumentacije za kapitalne projekte“, navodi se u saopštenju.

Predlogom zakona o budžetu za ovu godinu takođe je, kako tvrde, nastavljena dobra praksa koja se primjenjuje još od 2019, prilikom donošenja godišnjeg Zakona o budžetu, kroz Fond za podršku opštinama za predfinansiranje donatorskih projekata.

„Opštine su do sada iz ovog fonda povukle oko 3,7 miliona EUR, a Predlogom zakona o budžetu za ovu godinu na ovoj poziciji je planirano 1,5 miliona, što je značajna podrška opštinama za realizaciju kapitalnih projekata“, dodaje se u saopštenju.

Na ovaj način je, kako su zaključili iz Zajednice opština, uspostavljen dodatni važan mehanizam podrške posebno za opštine sa slabim finansijskim kapacitetom, a u cilju što boljeg korišćenja dostupnih donatorskih sredstava za realizaciju važnih projekata od interesa za građane.

