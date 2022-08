Zadovoljni ovogodišnjom sezonom

Bar, (MINA-BUSINESS) – U Turističkoj organizaciji (TO) Bar zadovoljni su ovogodišnjom sezonom, a shodno najavama, dobru posjetu očekuju i u naredna dva mjeseca, koju će upotpuniti određene manifestacije.

Iz barske TO su agenciji Mina-business kazali da je u Baru, u periodu od 1. do 16. avgusta, evidentirano 42,39 hiljada gostiju, što je 40 odsto više u poređenju sa 2019, a na nivou prošle godine.

“Kada je u pitanju struktura gostiju, u barskoj opštini najviše se dolazaka bilježi iz Srbije, Bosne i Hercegovine (BiH), Rusije, Poljske, Češke, Ukrajine, Njemačke, Francuske, Engleske”, rekli su iz TO Bar.

Iz TO Bar su naveli da su u stalnoj komunikaciji sa hotelijerima i izdavaocima privatnog smještaja.

„U saznanju smo da je 95 odsto popunjenosti, kako u hotelima, tako i u registrovanom privatnom smještaju“, zaključili su iz barske TO.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS