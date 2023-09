Zabrinutost za snabdijevanje podigla cijene nafte

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte porasle su u utorak na međunarodnim tržištima prema 96 USD budući da je trgovce zabrinula procjena američke vlade o kontinuiranom padu proizvodnje iz škriljaca, raspirivši zabrinutost za snabdijevanje.

Na londonskom tržištu cijena barela bila je viša 1,24 USD i iznosila je 95,67 USD. Na američkom tržištu barelom se trgovalo po 1,92 USD višoj cijeni, od 93,4 USD, prenosi SEEbiz.

Trgovce je u utorak zabrinula procjena američke vlade da bi se proizvodnja nafte u regijama bogatim škriljevcem mogla smanjiti i u oktobru, treći mjesec zaredom, na 9,393 miliona barela dnevno.

Procjena se nadovezuje na odluku Saudijske Arabije i Rusije o smanjivanju proizvodnje do kraja godine, za ukupno 1,3 miliona barela dnevno.

Analitičari upozoravaju da bi to moglo značiti slabo snabdijevanje u idućim mjesecima.

Saudijski ministar energetike princ Abdulaziz bin Salman brani smanjeno snabdijevanje iz Organizacije zemalja-izvoznica nafte i njihovih saveznika.

Međunarodna energetska tržišta treba blago da reguliše kako bi se obuzdale oscilacije, rekao je saudijski zvaničnik, upozorivši istovremeno na neizvjesnost koju stvaraju kineska potražnja, evropski ekonomski rast i mjere centralnih banaka, usmjerene na obuzdavanje inflacije.

U fokusu će ove sedmice biti dvodnevna sjednica američke centralne banke, koja počinje tokom dana, i odluka o kamatnim stopama.

Sjednica “neće smiriti nervozu”, smatra Tamas Varga iz PVM Energyja, ukazujući na kontinuirani “sukob” između znatno smanjene ponude i slabih ekonomskih izgleda.

OPEC je odvojeno objavio da je cijena barela korpe nafte njegovih članica u ponedjeljak bila gotovo nepromijenjena i iznosila je 96,93 USD.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS