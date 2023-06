Zabrinjavajuće pogoršanje rezultata poslovanja u sektoru energetike

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Sektor energetike je u prošloj godini, u odnosu na prethodne, drastično smanjio profitabilnost, likvidnost, ali i solventnost poslovanja, saopštili su iz Centra za ekonomske i evropske studije (CEES).

Iz CEES-a su naveli da su rezultati poslovanja preduzeća u većinskom vlasništvu države, prema podacima za prošlu godinu, poprimili zabrinjavajuće razmjere.

„Dva najveća sektora u kojima posluju državna preduzeća – saobraćaj i energetika su, prema najnovijem istraživanju CEES-a, povećali rizike svog poslovanja. I dok sektor saobraćaja karakteriše dugogodišnji trend ostvarivanja negativnog poslovnog rezultata, sektor energetike je u prošloj ggodini drastično smanjio profitabilnost, likvidnost, ali i solventnost poslovanja u odnosu na prethodne godine“, navodi se u saopštenju.

Tome je, kako su objasnili, posebno doprinijelo pogoršanje profitabilnosti, likvidnosti i solventnosti Elektroprivrede (EPCG), kao najvećeg državnog preduzeća.

„Štaviše, konsolidovani finansijski izvještaj EPCG pokazuje da je to preduzeće, sa firmama čiji je većinski vlasnik, u prošloj godini ostvarilo gubitak od devet miliona EUR. Tome su posebno doprinijeli ogromni gubici Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS) i EPCG-Solar-Gardnje, kao društava u većinskom vlasništvu EPCG“, tvrde u CEES-u.

Pored toga, kako su saopštili, značajno smanjenje koeficijenta likvidnosti EPCG ukazuje da ovo, i sa njim povezana preduzeća, ima sve više kratkoročnih obaveza koje dospijevaju za isplatu, a sve manje kratkoročnih sredstava koja dospijevaju na naplatu.

“Uzorci takvog stanja prvenstveno se ogledaju u slabostima korporativnog upravljanja, prvenstveno nedovoljnoj transparentnosti, direktnom miješanja vlasnika u odluke menadžmenta pojedinih društava i nepostojanju revizroskih odbora u svim društvima”, dodaje se u saopštenju.

Značajno su povećani troškovi poslovanja u sektoru energetike, a jedan od ključnih faktora je povećanje troškova zarada usljed ogromnog rasta zaposlenosti.

“Broj zaposlenih u preduzećima u energetici, prvenstveno EPCG, CEDIS-u, Rudniku uglja i EPCG Solar-Gradnji, je povećan za blizu hiljadu u prošloj godini, što je skoro jedna četvrtina više u odnosu na prethodnu. S druge strane, kretanje cijena električne energije na tržištu, kao i otežana naplata potraživanja, su nepovoljno uticali na prihode energetskih kompanija”, precizirali su iz CEES-a.

U CEES-s smatraju da će pogoršanje finansijskih rezultata u sektoru energetike, zajedno sa već negativnim rezultatima poslovanja u sektoru saobraćaja, kao drugom najvećem sektoru, neminovno povećavati pritisak na budžet i državu kao vlasnika.

„Ukoliko država hitno ne donese strategiju sa mjerama za reforme preduzeća u svom većinskom vlasništvu i ne reformiše nadzor nad njihovim radom, za očekivati je da će pritisak na budžet da se izmiruju obaveze ovih društava biti sve veći”, upozorili su iz CEES-a.

To, kako su poručili, već potvrđuju pojedina plaćanja iz budžeta u prošloj godini, kao i činjenica povećanog broja planiranih garancija države u budžetu za ovu godinu za preduzeća u njenom vlasništvu.

„Krajnji ceh svega će platiti građani kao poreski obveznici”, zaključili su iz CEES-a.

