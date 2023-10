Zabranjena svaka dalja pomoć do okončanja ispitnog postupka

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ispitni postupak utvrđivanja usklađenosti državne pomoći Željezari je pokrenut, čime je zabranjena svaka dalja dodjela državne pomoći do njegovog okončanja, saopšteno je iz Agencije za zaštitu konkurencije.

Luka Dedić iz Agencije za zaštitu konkurencije je u Jutarnjem programu Dobro jutro Crna Gora na TVCG kazao da, kada se otvori postupak, državna pomoć je zabranjena do okončanja.

“To je veoma složen postupak i slučaj, jer je izražena ta socijalna komponenta. Čelik se zastupa i veoma posebno tretira u Evropskoj uniji. Čak protokol 5 preciznije definiše obaveze koje imamo. A jedna od njih je da u roku od pet godina od potpisivanja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju završimo sa svim intervencijama u sektoru čelika”, kazao je Dedić.

On je rekao da je u ovom slučaju problematičan ekonomski kontinuitet, prenosi portal RTCG.

“Ukoliko Elektroprivreda (EPCG) planira da proizvodi samo solarne panele, to nije problematično, ali je problematičan nastavak proizvodnje čelika. Ta radnja bi dovela do nastavka ekonomskog kontinuiteta, odnosno nova kompanija bi preuzela sve one komparativne prednosti koje je prethodna imala na tržištu”, naveo je Dedić.

Kako je kazao, ovaj slučaj je jedan od prioriteta rada Agencije.

“Održan je sastanak prije dvije sedmice gdje su razgovarali svi akteri procesa i nadam se da ćemo naći neki okvir koji će zadovoljiti sve strane”, rekao je Dedić.

On je dodao da je nezahvalno govoriti o ishodu, jer još čekaju neku dokumentaciju koju treba da dostave kolege iz Željezare.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS