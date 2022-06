Zabraniti izvoz i ograničiti cijene peleta i drva

Bijelo Polje, (MINA-BUSINESS) – Predsjednik Socijaldemokrata (SD) Bijelo Polje, Ismar Ćorović, pozvao je Vladu da hitno reaguje tako što će zabraniti izvoz peleta i ograničiti njegovu i cijenu drva.

“Pozivam Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma kao i Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma da hitno reaguju i zaštite stanovnike Crne Gore tako što će zabraniti izvoz naše sirovine, dok naši stanovnici ne podmire svoje potrebe”, naveo je Ćorović u saopštenju.

On je dodao da su odluku o zabrani već donijele susjedne zemlje i to Bosna i Hercegovina početkom juna i ta odluka važi 90 dana, dok je Vlada Srbije krajem maja zabranila izvoz.

“Mnogi na sjeveru Crne Gore su korisnici programa Energy Wood koji je pokrenula Vlada i koji je podrazumijevao je nabavku kotlova na pelet, gdje država subvencioniše kamate na kredite kod komercijalnih banaka, a sve zarad smanjenje emisije ugljen-dioksida”, saopštio je Ćorović.

On je poručio da je ovih dana teško doći do peleta i po cijeni od 280 EUR po toni, podsjećajući da je prošle godine u ovom periodu bio oko 150 EUR po toni.

“Mnogi će biti prinuđeni da se griju na ugalj po cijeni od 115 EUR sa prevozom po toni, što znači veće zagađenje vazduha u zimskom periodu”, tvrdi Ćorović.

Rješenje je, kako smatra, subvencija Vlade proizvođačima da smanje cijenu peleta i drva za građane Crne Gore, kao i zabrana izvoza.

“Sredstva za subvenciju se mogu i moraju obezbijediti da cijena peleta u zagađenim opštinama na sjeveru Crne Gore ne prelazi cijenu od 200 EUR po toni”, rekao je Ćorović.

On je naveo da je upravo zahvaljujući amandmanskom djelovanju SD-a na Zakon o ograničenju cijena, Vladi omogućeno da ograniči cijenu sredstava za ogrijev.

“Njena je obaveza da zabrani izvoz što prije. Na taj način pomoći će se i ovako osiromašeni sjever, odakle se i crpi sirovina, a i sačuvaćemo životnu sredinu i imaćemo znatno kvalitetniji vazduh”, zaključio je Ćorović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS