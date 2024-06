Zabrana izvođenja građevinskih radova tokom ljetnje sezone

Bar, (MINA-BUSINESS) – Predsjednik Opštine Bar, Dušan Raičević, donio je odluku o zabrani izvođenja građevinskih radova tokom ovogodišnje ljetnje turističke sezone.

Cilj ove odluke je unapređenje turističkog ambijenta i stvaranje povoljnih uslova za razvoj turizma.

Zabrana će biti na snazi od 15. juna do 10. septembra i odnosi se na priobalni dio barske opštine, uključujući Čanj, Sutomore, Zeleni pojas, Žukotrlicu, Topolicu I, područje ispod Jadranske magistrale od tunela Ćafe do granice sa Opštinom Ulcinj, pojas od 100 metara sa obje strane magistralnog puta i bulevara dinastije Petrovića, kao i uže jezgro Starog Bara i Virpazara.

“Od zabrane su izuzeti radovi uklanjanja nelegalnih objekata, izgradnja državnih i lokalnih objekata od opšteg interesa, te postavljanje, građenje i uklanjanje privremenih objekata”, navodi se u saopštenju Opštine.

Takođe, na obrazloženi zahtjev investitora, mogu se odobriti hitni i interventni radovi na infrastrukturi, ili nužne popravke koje ugrožavaju život i zdravlje ljudi.

Nadzor nad primjenom odluke obavljaće Komunalna policija, koja će redovno obavljati terenske kontrole i primati prijave građana.

Iz Opštine Bar su pozvali sve građane i investitore da se pridržavaju odluke, kako bi zajedno doprinijeli boljem turističkom ambijentu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS