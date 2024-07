Zabilježen rekordan broj letova

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kontrola letenja Srbije i Crne Gore (SMATSA) je u subotu opslužila 4,09 hiljada letova u vazdušnom prostoru dvije zemlje, što predstavlja najveći broj letova ostvaren u jednom danu od kada se pružaju usluge letenja na ovim prostorima.

Iz Ministarstva saobraćaja i pomorstva je saopšteno da je rekordan broj letova zabilježen tokom prethodna dva vikenda.

“Magični broj od četiri hiljade operacija, prvi put u istoriji SMATSA, oboren je 6. jula, kada ih je na nebu između Srbije i Crne Gore bilo 4,03 hiljade. Trend rasta primjetan je od početka godine, a u prvih šest mjeseci porast preleta veći je devet odsto u odnosu na prošlu godinu“, navodi se u saopštenju.

U prvih šest mjeseci ove godine na teritoriji Crne Gore ukupno je bilo 210,77 hiljada IFR operacija, 9,5 odsto više u odnosu na prošlu, a čak 33 odsto više u odnosu na 2019. godinu.

“Aerodrom Podgorica u prvih pola godine imao je rast IFR operacija 30 odsto veći u odnosu na uporedni period, dok je na tivatskom aerodromu registrovan porast broja letova 20,8 odsto. Jedini negativni pokazatelj zabilježen je u padu broja operacija na Aerodromu Tivat kada se uporede ova i 2019. godina, 5,6 odsto”, navodi se u saopštenju.

Lošiju statistiku uslovila je obustava letova iz zemalja bivšeg SSSR-a, koja je na snazi od 2022. godine.

“Međutim, i na ovom aerodromu zabilježen je trend rasta broja letova, uzimajući u obzir da je u prvih šest mjeseci prošle godine bio zabilježen pad od čak 22 odsto”, navodi se u saopštenju.

SMATSA je preduzeće dvije zemlje, a tokom nedavnog zvaničnog susreta resornih ministara saobraćaja Crne Gore i Srbije, Filipa Radulovića i Gorana Vesića, dogovoreno je da se osnivački akt ažurira, budući da su posljednje izmjene rađene 2012. godine.

