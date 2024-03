Za žensko preduzetništvo 40 hiljada EUR

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Opština Nikšić pozvala je preduzetnice i preduzeća u kojima su žene nosioci biznisa, sa prebivalištem, odnosno sjedištem na teritoriji tog grada, da se do 22. aprila prijave na konkurs za podršku ženskom preduzetništvu.

Na konkurs se mogu prijaviti preduzetnice i preduzeća u kojima su žene nosioci biznisa – osnivačica ili jedan od osnivača i izvršna direktorica.

Opština je u te svrhe iz budžeta opredijelila ukupno 40 hiljada EUR. Sredstva su namijenjena ženama koje žele da pokrenu ili razvijaju sopstveni biznis za djelatnosti koje se osnivaju i registruju u skladu sa zakonom koji uređuje poslovanje preduzeća.

Pravo na dodjelu sredstava mogu ostvariti nezaposlene i žene koje posluju najduže dvije godine prije objavljivanja javnog konkursa, koje žele da pokrenu ili unaprijede sopstveni biznis, a koje nijesu ostvarile pravo na neki vid finansijske podrške iz budžeta Opštine ili države u godini u kojoj se vrši raspodjela i godini koja joj prethodi.

Sredstva se raspodjeljuju za biznis planove kojima se naročito podstiče ekonomski razvoj nikšićke opštine, razvoj domaće radinosti, turizma i zanatstva, afirmacija i valorizacija kulturnog potencijala, podstiču razvoji poljoprivrede i ruralnog područja, prerade poljoprivrednih proizvoda i organske poljoprivredne proizvodnje, kao i doprinosi očuvanju životne sredine i održivog razvoja.

Maksimalan iznos dodijeljenih sredstava za izabrani biznis plan ne može iznositi više od 20 odsto od ukupnog iznosa predviđenog budžetom za podršku ženskom preduzetništvu.

Preduzeće ili preduzetnica mogu konkurisati za ukupan iznos, ili za dio sredstava za realizaciju aktivnosti iz biznis plana i dužni su da to naznače. Može se konkurisati sa najviše dva biznis plana, a može biti podržan samo jedan.

Modeli i obrasci za prijavu na konkurs, koji će biti otvoren 45 dana, se mogu preuzeti sa sajta www.niksic.me.

Prijava se podnosi Komisiji na propisanom obrascu u zapečaćenoj koverti i predaje se neposredno u Građanski biro, ili putem pošte.

