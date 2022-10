Za vikend o zdravstvenom turizmu

Bečići, (MINA-BUSINESS) – Međunarodna konferencija zdravstvenog wellness i spa turizma, pod nazivom Kreiranje, promocija i prodaja turističkih programa zdravstvenog turizma, biće održana u subotu i nedjelju u hotelu Splendid u Bečićima.

Konferenciju organizuje Medical SPA Asocijacija Crne Gore, u saradnji sa Klasterom zdravstvenog turizma Crne Gore, Ministarstvom ekonomskog razvoja i turizma i Unijom poslodavaca (UPCG).

Konferenciju će u subotu otvoriti ministar ekonomskog razvoja i turizma, Goran Đurović i generalni direktor Direktorata za projekte (IPA), inovacije, zdravstveni turizam u Ministarstvu zdravlja, Luka Đukanović.

„Cilj dvodnevne konferencije je da okupi ugledne domaće i strane stručnjake, operativce i konsultante iz područja medicine i turizma, kao i predstavnike hotelijerske i wellness industrije kako bi, udruženim snagama, pokušali da odgovore na ključna pitanja u vezi sa razvojem zdravstvenog turizma u Crnoj Gori i zemljama regiona“, navodi se u saopštenju.

Radni dio dvodnevnog događaja čine indvidualna izlaganja i panel diskusije, tematski podijeljene u tri cjeline: lječilišni turizam, medicinski turizam i medicinski wellness.

Konferencija će otvoriti i tematiku nove zdravstvene infrastrukture, kao nezaobilaznog preduslova za percipiranje Crne Gore kao “zdravstveno sigurne” i potencionalno atraktivne destinacije zdravstvenog turizma na karti Evrope i svijeta.

Takođe, kao i ranijih godina, na skupu će biti ponuđena rješenja za izazove koji prate investicije u zdravstvenom turizmu, dok će stručnjaci iz regiona predstaviti svoje modele i rezultate za postsezonu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS