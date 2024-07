Za unapređenje trafostanice Brezna 28 miliona EBRD kredita

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) obezbijedila je kredit sa državnom garancijom u iznosu do 28 miliona EUR Crnogorskom elektroprenosnom sistemu (CGES), za unapređenje trafostanice Brezna na sjeverozapadu Crne Gore.

Kako je saopšteno iz EBRD, projekat je veoma značajan, jer će omogućiti integraciju 400 megavata (MW) obnovljive energije u nacionalnu mrežu, čime će se pomoći dekarbonizacija crnogorske ekonomije.

“Pored toga, smanjiće se gubici u prenosu za 13 GWh/god i obezbijediti sigurno i pouzdano snabdijevanje električnom energijom u Crnoj Gori, kao i u regionu, dodatno jačajući Trans-balkanski koridor koji povezuje zemlje u regionu sa Italijom i Evropsku uniju (EU)”, precizira se u saopštenju.

Radovi uključuju instalaciju dva elektro transformatora i njihovo povezivanje na nacionalnu prenosnu mrežu putem novog prenosnog dalekovoda Lastva – Pljevlja.

Novi transformatori će povećati kapacitet postrojenja na 400/110 kV, što znači da veliki broj elektrana na obnovljive izvore energije može biti povezan sa trafostanicom Brezna, koja se trenutno nalazi u fazi preliminarnog razvoja od privatnih subjekata.

Trafostanica Brezna je važan dio crnogorskog elektroenergetskog prenosnog sistema, jer povezuje prenosni dalekovod 400 kV Čevo – Pljevlja 2 sa postojećom elektroenergetskom mrežom zemlje da formira prsten od 400 kV.

Takođe, postavlja temelje za potencijalnu energetsku vezu sa Sarajevom, što je inicijativa koju EBRD podržava i koja je u fazi preliminarnog planiranja.

EU obezbjeđuje tehničku pomoć u iznosu od 1,05 miliona EUR iz Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF) za razvoj studije izvodljivosti, procjene uticaja na životnu sredinu i društvo, i preliminarnog dizajna. Specijalni fond akcionara EBRD-a je doprinio sa 90 hiljada EUR.

“Kao dio projekta, EBRD i EU će pružiti mogućnosti za izgradnju kapaciteta i, gdje je potrebno, kreirati smjernice kako bi regulatori i drugi ključni lokalni akteri mogli efikasno sarađivati sa CGES-om u stvaranju jednakih uslova na tržištu električne energije za obnovljive izvore energije u Crnoj Gori”, navodi se u saopštenju.

EBRD takođe pomaže CGES-u da dobije WBIF investicioni grant za ovaj projekat. Odluka se očekuje u decembru.

Od kada je EBRD započeo operacije u Crnoj Gori 2007. godine, uloženo je 846 miliona EUR u 88 projekata. Prioritet banke za zemlju je podrška konkurentnosti privatnog sektora, zelena tranzicija i dalje integrisanje u regionalna i globalna tržišta.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS