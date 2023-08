Za remont dva broda 700 hiljada EUR

Bijela, (MINA-BUSINESS) – Brodogradilište Adriatic 42 u Bijeloj obavlja remonte dva broda Mornarice Vojske Crne Gore (VCG), po ugovoru vrijednom 700 hiljada EUR, koji je ta firma sa Ministarstvom odbrane potpisala početkom avgusta.

Prije desetak dana u Bijeloj je po tom ugovoru započet obimniji remont pučinskog remorkera PR-41 Orada, dok je prošle nedjelje na velikom takozvanom travel liftu brodogradilišta Adriatic 42, iz mora na obalu radi dokovanja i manjeg remonta podignut i patrolni brod P-105 Durmitor, pišu Vijesti.

Posao na oba broda potrajaće po 45 dana, a osim standardnih dokovskih radova na podvodnom dijelu trupa, propelerskim osovinama, kormilima i ventilima, podrazumijeva i ultrazvučno mjerenje debljine brodskih stopa na po hiljadu točaka po brodu, izmjenu eventualnih slabih djelova limova na brodskom koristu, te u slučaju remorkera Orada i još neke cjevarske i radove na tankovima goriva, odnosno u pogonskom kompleksu broda, te na sistemu ventilacije i klimatizacije.

Ovo su prva veća ulaganja u ta dva broda koja, uz školski brod Jadran, trenutno predstavljaju glavninu pomorskih snaga Mornarice VCG. Mornarica je od zatvaranja nekadašnjeg vojnog brodogradilišta Arsenal u Tivtu 2007. ostavljena skoro bez ikakve ozbiljnije logističke i tehnološke podrške što se pogubno odrazilo na ispravnost njenih plovila, a time i nivo borbene gotovosti ovog vida VCG.

Sa otvaranjem brodogradilišta Adriatic 42 u Bijeloj, iza kojeg stoji konzorcijum renomirane brodograđevinske korporacije Drydock World Dubai i tivatskog Adriatic Marinasa, Mornarica VCG je opet dobila mogućnost da u spostvenoj državi vrši remonte makar svojih brodova, dok to još ni u Bijeloj ne može raditi kada su u pitanju samo naoružanje i kompleksniniji borbeni sistemi na vojnim plovilima, a što je nekada rutinski i bez problema rađeno u tivatskom Arsenalu.

“Ministarstvo odbrane sklopilo je višegodišnji ugovor sa kompanijom Adriatic 42 iz Bijele s ciljem obezbjeđivanja redovne dinamike održavanja plovnih sredstava Mornarice VCG. Pokrenuti su dokovski, kao i kompleksni radovi na brodovima Mornarice VCG, kako bi njihova tehnička ispravnost bila podignuta na viši nivo”, saopšteno je iz Ministarstva odbrane, čijim radom zvanično koordinira ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić.

