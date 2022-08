Za rekonstrukciju puta od Kolašina do Mateševa stigla jedna ponuda

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Na tender za rekonstrukciju puta od Kolašina do Mateševa stigla je jedna ponuda i u toku je postupak njenog vrednovanja, a nakon izbora izvođača definisaće se početak radova, saopšteno je Vijestima iz Uprave za saobraćaj.

Rekonstrukcija te dionice je važna da bi povezala Kolašin sa nedavno otvorenom dionicom auto-puta od Smokovca do Mateševa i za magistralni put od Podgorice do Bijelog Polja.

Uprava je početkom jula raspisala tender za rekonstrukciju tog magistralnog puta.

”Datum otvaranja ponuda bio je 4. avgust i tom prilikom pristigla je jedna ponuda. Kako smo u postupku vrednovanja iste, nijesmo u mogućnosti da otkrivamo o kom se ponuđaču radi. Nakon izbora izvođača radova i nadzornog organa u komunikaciji sa njima, ali i Monteputem, definisaće se tačan početak radova. Planirano je da se sa izvođenjem radova počne odmah nakon izbora izvođača, a rok za izvršenje radova je osam kalendarskih mjeseci”, kazali su iz Uprave za saobraćaj.

Procijenjena vrijednost radova je 5,3 miliona EUR bez poreza na dodatu vrijednost (PDV), dok je cijena koja uljučuje PDV 6,41 milion EUR.

Iz Uprave za saobraćaj su kazali da ne mogu da saopšte ponuđenu vrijednost koja je pristigla od jednog ponuđača, dok se ne završi vrednovanje ponude.

”Dužina puta je oko osam kilometara, pri čemu se na tri dionice ukupne dužine oko 1,5 kilometara vrši korekcija postojećih elemenata situacionog puta, dok se na ostatku puta vrši struganje postojećeg i presvlačenje novim habajućim slojem asfalta”, kazali su iz Uprave.

Garantni rok je tri godine od primopredaje radova.

