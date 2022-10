Za projekat Solari novih 15 hiljada panela

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Izvođenje idejno-tehničkog rješenja i studija izvodljivosti za projekat Solari 5000+ je pri kraju, dok se do kraja godine očekuje nabavka novca, obezbjeđenje opreme i javni poziv, a postavljanje prvih solarnih panela u prva tri mjeseca naredne godine.

Ta informacija je Vijestima saopštena iz EPCG-Solar-gradnja, firme koju je za potrebe sprovođenja projekta ugradnje solarnih panela formirala Elektroprivreda (EPCG) prije godinu.

Oni su kazali da, kada je u pitanju projekat Solari 10000+, studija izvodljivosti i idejno-tehničko rješenje su predati Vladi kako bi se preko fondova Evropske unije (EU) obezbijedio novac za njegovo izvođenje, dok se sprovođenje projekta očekuje sredinom ili krajem sljedeće godine.

EPCG-Solar-gradnja trenutno sprovodi projekat ugradnje solarnih panela kroz projekte Solari 3000+ i 500+, a iz te kompanije su kazali da s obzirom na ogromno interesovanje građana za solarne panele i veliki broj prijavljenih za te projekte, odluka je da se ovaj projekat nikako ne zaustavlja, pa se paralelno sa tekućim odmah obezbjeđuju uslovi za pokretanje sljedećeg projekta.

”Pri kraju je izvođenje idejno-tehničkog rješenja i studija izvodljivosti za projekat Solari 5000+, a do kraja ove godine očekujemo njegovo pokretanje, odnosno krećemo sa nabavkom novca, obezbjeđenjem opreme i javnim pozivom. Studija izvodljivosti i idejno-tehničko rešenje za projekat Solari 10000+ su predati Vladi kako bi se preko EU fondova obezbijedio novac za njegovo izvođenje. Očekujemo sprovođenje projekta 10000+ već sredinom ili krajem sljedeće godine”, kazali su iz ovog preduzeća.

Kako su objasnili za oba poziva će moći da se prijave građani, ali i zainteresovane kompanije.

Ranije je predsjednik Odbora direktora EPCG, Milutin Đukanović kazao da je vrijednost opreme za ova dva projekta ukupno 110 miliona EUR.

U okviru trenutno pomenutih projekata, kako je ranije Vijestima kazao izvršni direktor EPCG-Solar-gradnja, Ranko Vuksanović, do kraja prošlog mjeseca su za 200 domaćinstava ugrađene solarne elektrane ukupne snage jedan megavat (MW), te da kada se projekat završi biće proizvedeno 45 hiljada megavat sati (MWh) na godišnjem nivou.

Iz EPCG-Solar-gradnja sada navode da su prevazišli razne administrativne probleme i da projekat teče ubrzanom dinamikom, te da na dnevnom nivou radi 300 montera na terenu.

”Očekujemo da ćemo do Nove godine instalirati 30 MW, što je po sadašnjim berzanskim cijenama vrijednost oslobođene električne energije na godišnjem nivou od oko 18 miliona EUR. Crna Gora može ekonomski da se preporodi razvijajući sve mogućnosti obnovljivih izvora energije i tu je EPCG osmislila veći broj projekata jer smo uvjereni da je oblast energetike ogromni potencijal koji Crna Gora mora iskoristiti”, rekli su iz te kompanije.

Za aktuelni projekat Solari 3000+ prijavilo se više od 14,5 hiljada građana. Njime je predviđena za isto toliko domaćinstava ugradnja panela, dok se kroz projekat Solari 500+ predviđa gradnja toliko panela na krovovima pravnih lica – firmi i institucija. Korisnici su solarne panele kupili pod povoljnim kreditima, nakon čega će prema najavama imati električnu energiju za sebe, a višak bi prodali EPCG.

Oprema se otplaćuje na rate u periodu pet do sedam godina, a ona bi, kako procjenjuju iz EPCG, bila niža od dotadašnjih troškova za struju. Nakon otplate građani i firme postaju vlasnici opreme i dobijaju besplatnu struju, a višak može otkupiti EPCG.

