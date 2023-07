Za prijavu dostupno pet programskih linija

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma pozvalo je mikro, mala i srednja preduzeća da iskoriste javni poziv za učešće u postupku dodjele sredstava za Program za unapređenje konkurentnosti privrede za ovu godinu, na i dalje dostupne programske linije.

I dalje je, kako se navodi u objavi na društvene mreže Ministarstva, dostupno pet programskih linija i to za podršku internacionalizaciji, podsticaj cirkularne ekonomije, pružanje mentoring usluga, za početnike u biznisu i vaučeri za žene i mlade u biznisu.

Krajnji rok za dostavljanje prijava je 30. septembar ove godine do 15 sati.

Detalji o programu podrške i uslovi javnog poziva mogu se naći na internet stranici Ministarstva i na portalu biznis.gov.me.

