Za jačanje inovativnosti MMSP milion EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Fond za inovacije Crne Gore raspisao je javni poziv za jačanje inovativnosti novoosnovanih ili postojećih mikro, malih i srednjih preduzeća (MMSP), ukupne vrijednosti milion EUR.

Iz Fonda su naveli da je glavni cilj Programa povećanje inovativnosti MMSP uvođenjem procesnih inovacija ili razvojem novih ili poboljšanih tržišno orijentisanih proizvoda, usluga ili tehnologija.

„Program je usmjeren takođe na jačanje kapaciteta osoblja MMSP za istraživanje, razvoj i inovacije, kao i unapređenje poslovanja novoosnovanih MMSP s naglaskom na upravljanje preduzećem“, navodi se u saopštenju.

Grantovima će, kako se dodaje, biti omogućeno sufinansiranje do 80 odsto ukupnih troškova projekta za mikro, mala i srednja preduzeća u opsegu od 50 hiljada EUR do maksimalnih 200 hiljada EUR po pojedinačnom projektu.

Detaljne informacije o pozivu mogu se pronaći na sajtu Fonda (www.fondzainovacije.me), a postupak prijavljivanja je veoma jednostavan i realizuje se elektronski.

Info dan posvećen navedenom programu biće održan u Podgorici, u prostorijama Privredne komore (PKCG), 7. juna u devet sati, a link za online praćenje se nalazi na sajtu Fonda.

Izvršna direktorica Fonda, Bojana Femić Radosavović, saopštila je da su se, nakon što je Vlada usvojila Plan rada Fonda za inovacije Crne Gore za tekuću godinu, stekli uslovi za otvaranje poziva za podršku inovacionoj zajednici.

„Nakon što smo 8. maja otvorili pet linija podrške ukupne vrijednosti 650 hiljada EUR, danas otvaramo do sad najveći program podrške ukupne vrijednosti milion EUR, sa pojedinačnim grantovima vrijednosti od 50 hiljada do 200 hiljada EUR po projektu“, kazala je Femić Radosavović.

Cilj im je, kako je poručila, da obezbijede stalnu podršku za razvoj inovacija u crnogorskoj zajednici.

„Nakon ovih šest linija podrške otvorenih u posljednjih mjesec, u septembru ćemo otvoriti i sedmi poziv koji je namijenjen start up-ovima. Svi pozivi su namijenjeni osnaživanju inovacija u okviru MMSP“, rekla je Femić Radosavović.

Ona je sve pozvala da posjete njihov sajt i iskoriste mogućnosti koje nudi Fond za inovacije Crne Gore.

