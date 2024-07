Za isplatu dividende 400 hiljada EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Akcionarima Poslovno-logističkog centra (PLC) Morača će za dividendu biti opredijeljeno 400 hiljada EUR, odlučeno je na Skupštini diioničara.

Odluka o raspodjeli dobiti donijeta je na Skupštini akcionara krajem juna.

Kompanija je u prošloj godini ostavrila neto dobit od 847,03 hiljade EUR.

„Dio dobiti u iznosu od 400 hiljada EUR će biti isplaćen akcionarima kao dividenda, koji su, kao vlasnici akcija na dan donošenja odluke, upisani kod Centralnog klirinškog depozitarnog društva“, navodi se u obavještenju objavljenom na sajtu Montenegroberze.

Preostali dio dobiti u iznosu od 447,03 hiljade EUR se raspoređuje u zadržanu dobit.

