Za četiri mjeseca otplaćeno skoro 83 miliona EUR duga po osnovu kredita

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U prva četiri mjeseca ove godine otplaćeno je 82,92 miliona EUR duga po osnovu zaključenih kreditnih aranžmana, od čega 51,66 miliona glavnice i 31,26 miliona kamate, saopšteno je iz Ministarstva finansija.

Iz tog Vladinog resora su agenciji Mina-business kazali da je po osnovu domaće glavnice otplaćeno 8,02 miliona EUR, a ino glavnice 43,64 milona EUR. Po osnovu domaće kamate otplaćeno je 6,79 miliona EUR, a ino kamate 24,47 miliona EUR.

„Ministarstvo finansija u kontinuitetu uredno izmiruje sve svoje obaveze po osnovu zaključenih kreditnih aranžmana, bez kašnjenja i trenutno ne postoje okolnosti koje bi uzrokovole probleme prilikom otplate obaveza“, rekli su iz tog Vladinog resora.

Oni su dodali da je otplata duga po osnovu zaključenih kreditnih aranžmana u ovoj godini planirana na nivou od 338 miliona EUR po osnovu glavnice, a 109,7 miliona po osnovu kamate.

Iz Ministarstva su naveli da je za najveći broj kreditnih aranžmana otplata u toku, a da portfolio duga Crne Gore obuhvata oko 160 kredita.

Najveće učešće u otplati duga u ovoj godini imaju obaveze prema kineskoj Exim banci po osnovu kreditnog zaduženja za auto-put, koje po osnovu glavnice iznose 65,57 miliona USD, a kamate 16,29 miliona USD.

„Otplata je polugodišnja i jedna rata je izmirena u januaru, a do kraja godine preostalo je da se otplati 32,78 miliona USD po osnovu glavnice i 7,91 po osnovu kamate“, precizirali su iz Ministarstva finansija.

Oni su objasnili i da obaveze po osnovu sindiciranog zajma PBG 1 u ovoj godini iznose 48,57 miliona EUR po osnovu glavnice i 5,64 miliona EUR po osnovu kamate. Obaveze po osnovu sindiciranog zajma PBG 2 iznose 30,9 miliona EUR po osnovu glavnice i 7,75 miliona EUR po osnovu kamate.

„Obaveze za kamatu po osnovu izdatih eurobveznica u ovoj godini iznose 51,19 milona EUR. Od toga je do 1. maja otplaćeno 16,87 miliona EUR, a do kraja godine je preostalo da se otplati 34,31 miliona EUR“, rekli su iz Ministarstva.

Oni su dodali da obaveze po osnovu aražmana sa Međunarodnim monetarnim fondom (MMF) iznose 15,12 miliona SDR (posebna prava vučenja) po osnovu glavnice, odnosno 2,5 miliona SDR po osnovu kamate.

„Dio obaveza je izmiren, dok je u skladu sa planom otplate preostalo da se u ovoj godini otplati još 15,12 milona SDR po osnovu glavnice i 1,92 miliona SDR po osnovu kamate“, objasnili su iz Ministarstva.

SDR (Special Drawing Rights) je međunarodna obračunska jedinica koju je utvrdio i definisao MMF.

