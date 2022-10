Za četiri godine oštetili budžet za skoro pola miliona

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Službenici Regionalnog centra bezbjednosti Jug su, preduzimajući mjere i radnje iz svoje nadležnosti, podnijeli krivičnu prijavu protiv M.Đ. (38) i barskog preduzeća Baršped zbog sumnje da su utajili poreze i doprinose u iznosu od skoro pola miliona EUR.

„Sumnja se da je M.Đ, kao odgovorno lice u tom preduzeću, za poslovni period 2018, 2019, 2020. i prošla godina, u namjeri izbjegavanja plaćanja poreza dao lažne podatke o zakonito stečenim prihodima i drugim činjenicama koje su od uticaja na utvrđivanje poreskih obaveza“, navodi se u saopštenju Uprave policije.

Iz Uprave policije su rekli da je tim krivičnim djelom pričinjena šteta budžetu Crne Gore u iznosu od 463,27 hiljada EUR.

Oni su dodali da su mjere i radnje na tom predmetu sprovođene u saradnji sa službenicima Uprave prihoda i carina.

