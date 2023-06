Wild Beauty Art jedan od najznačajnijih događaja u promociji države

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Wild Beauty Art festival predstavlja jedan od najznačajnijih događaja u promociji Crne Gore kao turističke destinacije, kazao je ministar ekonomskog razvoja i turizma Goran Đurović.

Wild Beauty Art, peti po redu, biće održan od 16. jula do 14. avgusta i predstavljaće tačku spajanja tri važne grane za Crnu Goru – kulture, ekologije i turizma.

Iz Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma (MEK) kazali su da će se pod sloganom Svi za jednog, jedan za sve tokom gotovo mjesec festivala smjenjivati vrhunski umjetnici različitog muzičkog izraza i žanra, sa vizuelnim sadržajem i temama iz domena ekologije.

Kako su kazali, program će imati muzički, vizuelni i ekološki aspekt.

MEK je glavni pokrovitelj manifestacije za koju je izdvojeno 80 hiljada EUR.

“Wild Beauty Art festival predstavlja jedan od najznačajnijih događaja u promociji Crne Gore kao turističke destinacije, a posebno Žabljaka koji tokom festivala “diše” kulturu punim plućima i turistima i domaćem stanovništvu priređuje svjetski doživljaj”, rekao je Đurović.

On je rekao da Ministarstvo podstiče i daje punu podršku unapređenju manifestacionog turizma putem kojeg se na najlakši način može doći do ostvarenja ciljeva koji su definisani strateškim dokumentima razvoja crnogoroskog turizma.

“Pri tome se posebno misli na stvaranje cjelogodišnjeg turističkog proizvoda to jest pospješivanje održavanja manifestacija u periodima prije i poslije glavne turističke sezone,” kazao je Đurović.

Generalni i umjetnički direktor Wild Beauty Art festivala Ratimir Martinović kazao je da festival ima za cilj da umjetnički „oživi“ i kulturnim sadržajem sa punim poštovanjem i obzirom, pažljivo selektovanim programima dopuni mjesta koja su prepoznata kao predjeli posebne ljepote.

„Sigurni smo da ćemo i kroz ovaj festival nastaviti doprinositi pozitivnoj promjeni, razvoju i podršci kulturne, ekološke i turističke ponude naše države, mijenjajući istovremeno i svijest domicilnog stanovništva o važnosti svih ovih elemenata na našem putu ka elitnom društvu prosperitetnih nacija,” istakao je Martinović.

Izvršni direktor kompanije One Crna Gora, koja je već drugu godinu generalni sponzor manifestacije, Branko Mitrović, kazao je da će pored finansijske podrške One tokom jula i avgusta obezbijediti slobodnu Wi-Fi zonu u centru Žabljaka.

“Baš kao što smo kroz saradnju sa Crnogorskim olimpijskim komitetom postali Olimpijska mreža Crne Gore, kroz saradnju i podršku ovom važnom i prvenstveno kulturnom događaju želimo da postanemo Kulturna mreža Crne Gore”, rekao je Mitrović.

On je naveo da je saradnja sa Wild Beauty Art festivalom dio njihove vizije da budu više od telekomunikacione kompanije.

“Želimo da budemo prisutni u različitim sferama društva podržavajući sport, kulturu i vrijednosti koje nas čine boljom zajednicom,” kazao je Mitrović.

Iz MEK su kazali da je ram za festivalski muzički program povjeren uglednim ansamblima iz okruženja.

Kako se navodi, 16. jul će označiti početak koncertom na Ribljem jezeru jednog od najuglednijih orkestara iz ovog kraja Evrope – Zagrebačkim solistima, koji ove godine obilježavaju 70 godina postojanja.

“Za kraj festivala na Trgu durmitorskih ratnika 13. avgusta je planiran koncert Bilje Krstić i Bistrik orchestra”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su pored tih umjetnika, planirani i nastupi velikog Državnog omladinskog džez orkestra iz Njemačke, Klape Cambi iz Zagreba, vokalnog ansambla Collegium+ iz Beograda.

Iz MEK su najavili da će violinistkinja Milica Žugić i harfistkinja Branka Pejović nastupiti na zajedničkom koncertu, dok je planirano da sopranistkinja Sara Jovanović sa kamernim orkestrom izvede kantatu Apolon i Dafne.

“Violinistkinja Dina Kukalj će se predstaviti na koncertu kamerne muzike sa svojim kolegama izvodeći muziku baroka, a na štajerskoj harmonici će svirati Austrijanac Jakob Štajnkelner”, kazali su iz Ministarstva.

Oni su naveli da će monodrama Ilijada iz SAD-a, koja spaja poznatog njujorškog pozorišnog glumca Džona Taftsa i ruskog violončelistu Dmitrija Prokofjeva, biti izvedena 2. avgusta, dok su za najmlađe predviđene dvije opere za djecu.

“Takođe, nastaviće se nastupi uličnih svirača koji će svojim umijećem dati poseban štimung na različitim lokacijama”, navodi se u saopštenju.

Iz MEK su rekli da vizuelni program podrazumijeva međunarodni konkurs dizajna plakata na temu Ekološka država, koja je na Durmitoru proglašena 1991. godine.

“Selektovani biće predstavljeni u završnici festivala u centru Žabljaka, kada će biti dodijeljene nagrade za najbolje rangirane dizajnere”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da će u okviru festivala biti predstavljena i u regionu odlično ocijenjena knjiga crnogorskog autora i novinara Vuka Martinovića, Ključevi dobra i zla.

U saopštenju se navodi da će kroz Durmitorske razgovore, koje će voditi magistarka zaštite životne sredine Vanja Krgović-Šarović, festival posebnu paćnju posvetiti pitanjima ekologije i očuvanja životne sredine.

Iz MEK su istakli da će festival ispoštovati ovogodišnju odluku Agencije o zabrani izvođenja programa umjetničke muzike na Crnom jezeru, to jest u zoni Nacionalnog parka, i najveći dio programa realizovati na drugim lokacijama.

“Istovremeno, festival će inicirati razgovore na teme – za koga postoje i u kojoj mjeri se mogu koristiti nacionalni parkovi, u želji da se prepozna višeslojnost ove tematike sa ciljem definisanja opravdanosti, svrsishodnosti, koristi, potreba i potencijalnih zloupotreba različitih aktera u korišćenju javnih predjela posebne ljepote, značajnih i rijetkih prirodnih pojava”, navodi se u saopštenju.

Pokrovitelji festivala su Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma, a generalni sponzor kompanija ONE, dok su realizaciju festivala podržali partneri i prijatelji festivala: Turistička organizacija Žabljak, Ministarstvo kulture i medija, Opština Žabljak, Nacionalni park Durmitor, Međunarodni festival KotorArt, Ambasade Austrije i Njemačke, Univerzitet Crne Gore.

