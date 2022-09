Wall Street pao peti dan zaredom

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u ponedjeljak berzanski indeksi pali peti trgovinski dan zaredom, pri čemu je Dow Jones zaronio u područje “medvjeda”, jer se ulagači plaše da će agresivno povećanje kamatnih stopa američke centralne banke gurnuti ekonomiju u recesiju.

Dow Jones skliznuo je 1,11 odsto na 29.260 bodova, dok je S&P 500 oslabio 1,03 odsto na 3.655 poena, a Nasdaq indeks 0,6 odsto na 10.802 boda.

Nakon što su u petak S&P 500 i Nasdaq indeks zaronili u područje “medvjeda”, 20 odsto ispod svoje rekordne vrijednosti, u ponedjeljak im se u tom području pridružio i Dow Jones, prenosi Hrportfolio.

Pad tih indeksa pet dana zaredom posljedica je strahovanja ulagača da će agresivno zaoštravanje monetarne politike američke centralne banke, Federalne rezerve (Fed) gurnuti ekonomiju u recesiju.

Fed je prošle sedmice već treći put u nizu povećao kamate za 0,75 procentnih poena, u rasponu od tri do 3,25 odsto, što je njihova najviša vrijednost od 2008. godine.

Čelnici Feda poručili su da će i dalje povećavati cijenu novca kako bi spustili inflaciju s najviših vrijednosti u više od 40 godina.

No, Fed-ovi agresivni planovi za suzbijanje inflacije na planiranih dva odsto potrajaće godinama, usporiti rast ekonomije i povećati nezaposlenost.

Stoga se ulagači plaše da će do sada najagresivnije povećanje kamata Fed-a u istoriji gurnuti ekonomiju u dublju recesiju.

Tehnički je američka privreda već uronila u recesiju, s obzirom na to da je u posljednja dva tromjesečja pala na kvartalnom nivou, no za sada je ta recesija plitka.

Na tržištu se ovih dana najviše nagađa koliko bi Fed još mogao podići kamate.

I na većini evropskih berzi cijene dionica su pale. Doduše, londonski FTSE indeks ojačao je neznatno na 7.020 bodova, ali je frankfurtski DAX skliznuo 0,46 odsto na 12.227 poena, a pariski CAC 0,24 odsto na 5.769 bodova.

