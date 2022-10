Wall Street pao na početku sedmice

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u ponedjeljak cijene dionica pale, četvrti trgovinski dan zaredom, pri čemu je Nasdaq indeks zaronio na najnižu vrijednost u više od dvije godine, što je posljedica strahovanja ulagača od recesije.

Dow Jones oslabio je 0,32 odsto na 29.202 boda, dok je S&P 500 skliznuo 0,75 odsto na 3.612 poena, a Nasdaq indeks 1,04 odsto na 10.542 boda, prenosi Hina.

Pad Nasdaqa na najnižu vrijednost od jula 2020. godine najviše je posljedica pritiska na dionice proizvođača čipova, nakon što su u petak američke vlasti iz bezbjednosnih razloga objavile nove propise kojima se ograničava izvoz neke američke opreme za proizvodnju čipova Kini.

Cijena dionice Nvidie pala je više od tri odsto, a znatno su pojeftinile i dionice Qualcoma, Micron Technology-a i Advanced Micro Devices-a.

Sva tri najvažnija američka berzanska indeksa u ponedjeljak su pala četvrti dan zaredom, jer se ulagači plaše da će agresivno povećanje kamatnih stopa američke centralne banke, Federalne rezerve (Fed) kako bi se zauzdala inflacija, gurnuti ekonomiju u recesiju.

„Ulagači su zabrinuti za ekonomiju, plaše se moguće recesije”, rekao je direktor u firmi Longbow Asset Management, Jake Dollarhide.

Čelnici Fed-a poručuju, pak, da planiraju da nastave borbu protiv inflacije i da vjeruju da će se izbjeći recesija.

Predsjednik ogranka Fed-a u Čikagu, Charles Evans, kazao je da podržava napore banke u cilju smanjenja inflacije i da je optimističan, vjeruje da se to može postići bez recesije.

No, ulagači su oprezni i zbog toga što uskoro počinje sezona objava kvartalnih poslovnih izvještaja kompanija.

Zbog visoke inflacije, povećanja kamata i usporavanja rasta ekonomije, očekivanja su znatno smanjena posljednjih mjeseci.

Tako analitičari u anketi Reutersa procjenjuju da su zarade kompanija iz sastava S&P 500 indeksa u trećem tromjesečju porasle 4,1 odsto u odnosu na isti prošlogodišnji period.

Početkom jula očekivali su, pak, rast zarada više od 11 odsto.

I na evropskim berzama cijene dionica su pale.

Londonski FTSE indeks oslabio je 0,45 odsto na 6.959 bodova, a za toliko je skliznuo i pariski CAC, zaronivši na 5.840 poena. Frankfurtski DAX ostao je, pak, nepromijenjen, na 12.272 boda.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS